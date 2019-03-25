Куйвашев сделал сюрприз своим подчиненным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Реформа свердловского правительства

Заниматься стратегическим развитием Свердловской области будет депутат Тюменской областной думы Олег Чемезов. Информацию о его назначении заместителем губернатора Евгения Куйвашева подтвердили в департаменте информационной политики региона.

«Олег Леонидович [Чемезов] будет курировать те вопросы, которые курировал ранее в правительстве Александр Геннадьевич Высокинский [с сентября 2018 — глава Екатеринбурга]. Я уверен, что у него все получится. Сам он уроженец Свердловска, знает город и регион», — сказал губернатор на оперативном совещании, которое закончилось несколько минут назад.

На Чемезова будут возложены не только вопросы территориального развития (ими действительно занимался Александр Высокинский), но и цифровизация — до сих пор она входила в круг полномочий замгубернатора Азата Салихова.

Источник в правительстве утверждает, что для большинства чиновников назначение Чемезова стало сюрпризом. «Неожиданно вышло, поскольку все обсуждали, что будет москвич. Но решили вот так — укрепить тюменскую общность. Будет заниматься высокоскоростной магистралью и другими стратпроектами», — объяснил собеседник агентства.

Олег Чемезов — депутат Тюменской областной думы от «Единой России» и председатель правления ООО «Управляющая компания «ПАРТИКОМ». По профессии 54-летний депутат — врач и экономист. Работал в правительстве ХМАО, входил в руководящий состав ОАО «ТНК-ВР Менеджмент». С 2004 по 2005 года — первый заместитель губернатора Тюменской области. Женат, воспитывает шестерых детей.