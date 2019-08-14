За 24 дня до выборов губернатора начался передел админресурса Зауралья

Владимиру Андрейченко прочат отставку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

статья из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

В Зауралье началась борьба за пост председателя областной федерации профсоюзов. Ее нынешний лидер, 72-летний Владимир Андрейченко, готовится передать дела, сообщает несколько источников «URA.RU». Уход руководителю (возглавляет профсоюз с 2005 года) прочат давно, но в последние месяцы, делятся участники профсоюзных митингов, у их председателя начались заметные проблемы со здоровьем. Слухи об отставке усилились после того, как фамилия Андрейченко пропала из списка членов областной общественной палаты, выдвинутых губернатором. Сложность ситуации в том, что передел власти в Федерации профсоюзов, одной их крупнейших организаций Зауралья (100 тысяч избирателей), происходит всего за 24 дня до выборов губернатора Курганской области.

«Мы давно следим, когда Андрейченко снимут. Но на этот пост не находится подходящих кандидатов», — рассказал на условиях анонимности один из членов курганского профсоюза. По словам нескольких его коллег, наибольшую активность в стремлении занять руководящий пост в федерации профсоюзов проявляет Александр Жакин, который возглавляет зауральский профсоюз работников автомобильного транспорта. «Жакин бросился в борьбу за власть, активно обходит кабинеты влиятельных начальников», — сообщил инсайдер.

Александр Жакин возглавляет профсоюз автомобилистов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

До того, как возглавить профсоюз в течении 15 лет (до 2017 года) Александр Жакин был главным государственным инспектором Госавтодорнадзора по Курганской области. «На время его работы пришлось банкротство троллейбусного парка Кургана, восстановить работу которого администрации города и новой областной власти не удается из-за ущерба в 5 млрд рублей. При нем также прекратили работу многие муниципальные ПАТП, оказывающие услуги пассажирских перевозок внутри региона, из-за чего большое количество жителей остались без автобусного сообщения», — напомнил о работе Жакина источник, знакомый с ситуацией.

Еще один собеседник «URA.RU» отметил, что 54-летний Жакин не пройдет возрастной ценз. «На пост председателя не согласовывают претендентов пенсионного возраста. В других регионах, по крайней мере, этот правило соблюдается строго», — сообщил один из работников профсоюза, пожелавший остаться неназванным. Получить комментарий Жакина не удалось — на звонок в отраслевом профсоюзе никто не ответил.

Виктор Родионов более симпатичен членам зауральских профсоюзов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По данным инсайдеров, наибольшую симпатию у большинства членов федерации вызывает кандидатура Виктора Родионова, который возглавляет профсоюз работников «Курганмшзавода». По данным источников, он соответствует возрастному цензу, а также входит в кадровый резерв на замещение должности профсоюзного лидера. Связаться с Виктором Родионовым, чтобы уточнить его планы, не удалось — он не ответил на звонок корреспондента. Также в кадровый резерв включены зампредседателя федерации профсоюзов Зауралья Сергей Кузнецов и председатель профсоюза работников АПК Алексей Шерстобитов.

Узнать официальную позицию федерации по поводу возможной смены лидера не удалось — пресс-секретарь организации Римма Чудова заявила, что находится в отпуске.

Профсоюзы в Зауралье — серьезная политическая сила: 100 тысяч избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Борьба за власть в организации, членами которой являются 100 тысяч зауральских избирателей (всего в регионе 700 тысяч избирателей — данные облизбиркома), может дестабилизировать ситуацию перед выборами губернатора Зауралья и депутатов Гордумы Кургана 8 сентября, предупреждают эксперты. «Профсоюзы являются действенным рычагом во время выборов. Но в переходный период из-за вялого руководства им сложно воспользоваться. Нужно что-то делать, осталось меньше месяца», — высказал мнение собеседник агентства.

«Профсоюзы — самая крупная структура гражданского общества, которая по закону существует на предприятиях независимо от форм собственности. Если назреют процессы, которые требуют перемен, это должно быть проведено очень вдумчиво», — предупредил председатель курганского городского совета ветеранов Александр Мазеин.