Задержки и отмены рейсов в России 14 октября: онлайн-табло

Российская авиационная отрасль продолжает сталкиваться со сложностями. Согласно данным, актуальным на 14 октября 2025 года, отмечаются задержки и изменения в графике как на внутренних, так и на международных маршрутах. Пассажирам рекомендуется сохранять внимательность и спокойствие, а также своевременно проверять информацию о времени отправления своих рейсов. Подробнее — в материале URA.RU.
В каких аэропортах были введены ограничения 14 октября
Этой ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропорту Нижнего Новгорода. По состоянию на 07:30 мск ограничения уже сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Cколько рейсов задерживается сейчас
Москва
На 08:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 3 вылета до Касабланки, Сочи и Калинграда. Отменен один рейс в Калининград. Задержка при посадке ожидается у 17 рейсов. Среди направлений — Минск, Стамбул, Новокузнецк, Хабаровск, Шанхай, Омск, Алматы. Отменен рейс из Калининграда.
В Домодедово задержано 7 рейсов в Наманган, Дубай, Сочи, Калининград, Анталью и Минеральные Воды. Отменен рейс в Ереван. Прилетят с опозданием 11 рейсов. Среди направлений — Аддис-Абеба, Карши, Чита, Бишкек, Иркутск, Сочи, Баку.
Во Внуково задержано 3 вылетв в Хургаду, Стамбул и Даламан. С опозданием прилетит 10 самолетов из Хургады, Сургута, Даламана, Махачкалы, Певека. Отменен рейс из Баку.
Санкт-Петербург
Из аэропорта Пулково отправятся с опозданием 2 рейса в Сочи и Иркутск. Отменены рейсы Москву и Волгоград. С опозданием прилетит 8 самолетов из Новосибирска, Иркутска, Алматы, Самарканда и Якутска. Отменены прибытия из Москвы и Волгограда.
Сочи
В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова на вылет задержано 4 рейса в Хургаду, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск. Отменен рейс в Псков. На прилет задержано 7 рейсов из Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Дубая.
