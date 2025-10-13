13 октября 2025

Роспотребнадзор сделал важное заявление о COVID-19

Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 7,8%
Меньше людей стали болеть COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. За отчетный период — 41-ю неделю 2025 года — в стране зарегистрировано 9,5 тысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«На 41-й неделе продолжается снижение заболеваемости COVID-19. Всего зарегистрировано 9,5 тысячи случаев, что на 7,8% меньше, чем на прошлой неделе», — говорится в официальном сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства напомнили о необходимости соблюдать профилактические меры в сезон роста респираторных вирусных инфекций. В Роспотребнадзоре рекомендуют избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки, проветривать помещения, а при первых признаках недомогания оставаться дома. Также в службе подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация и ход вакцинации против COVID-19 находятся на постоянном контроле специалистов.

В сентябре отмечался прирост заболеваемости ОРВИ. Это связывали с началом учебного года, однако уровень оставался невысоким благодаря профилактическим мерам и постоянному мониторингу ситуации. Ранее также сообщалось, что осенью в Россию придут два штамма COVID: стратус (XFG) и нимбус (NB.1.8.1), пишет «Национальная Служба Новостей».

