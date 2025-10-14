Трамп подтвердил, что скоро встретится с Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме
Дональд Трамп встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме Фото:

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Информацию об этом глава американского государства озвучил журналистам.

«Думаю, что да», — заявил президент США. Детали повестки дня предстоящих переговоров пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Зеленского состоится после двух телефонных разговоров. По данным СМИ, украинский президент намерен просить у США дополнительные средства для ВСУ на фоне ухудшения ситуации на фронте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Информацию об этом глава американского государства озвучил журналистам. «Думаю, что да», — заявил президент США. Детали повестки дня предстоящих переговоров пока не раскрываются. Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Зеленского состоится после двух телефонных разговоров. По данным СМИ, украинский президент намерен просить у США дополнительные средства для ВСУ на фоне ухудшения ситуации на фронте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...