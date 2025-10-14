Трамп подтвердил, что скоро встретится с Зеленским

Дональд Трамп встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме
Президент США Дональд Трамп проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Информацию об этом глава американского государства озвучил журналистам.
«Думаю, что да», — заявил президент США. Детали повестки дня предстоящих переговоров пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Зеленского состоится после двух телефонных разговоров. По данным СМИ, украинский президент намерен просить у США дополнительные средства для ВСУ на фоне ухудшения ситуации на фронте.
