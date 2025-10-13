В России ожидают потока мигрантов из Индии

Поток трудовых мигрантов из Индии в Россию в ближайшие годы может удвоиться. Об этом заявила бизнес-посол «Деловой России» в Индии Ольга Куликова со ссылкой на динамику заявок российских работодателей. По ее словам, в 2026 году рост продолжится, что частично компенсирует падение притока работников из других стран.
«Тенденция роста трудовой миграции из Индии в ближайшие годы усилится. Поток индийских мигрантов может удвоиться по сравнению с прошлым годом, а в 2026 году рост продолжится, частично компенсируя ограничение трудовой миграции из других стран», — приводят «Известия» слова Куликовой.
Директор департамента юридического сопровождения и контроля компании «Адвирос» Иван Бердинских добавил, что численность граждан Индии в России оценивается примерно в 70 тысяч человек. Он подчеркнул, что это пока не сопоставимо с объемами миграции из Центральной Азии, где речь идет о миллионах человек, однако темпы прироста индийских специалистов заметны.
Представители кадровых агентств отмечают, что «визовые» мигранты из Индии, как правило, приезжают работать по конкретной квоте. Они не меняют работодателя, что делает их более предсказуемыми для рынка.
Российские работодатели стали чаще привлекать трудовых мигрантов из стран дальнего зарубежья, таких как Индия, Бангладеш и Вьетнам, на фоне ужесточения миграционного законодательства для граждан СНГ. Ранее власти Санкт-Петербурга ввели запрет на работу иностранцев в доставке, из-за чего образовался недостаток курьеров, пишет телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.