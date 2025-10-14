В деле экс-судьи Момотова появились несовершеннолетние

В деле бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова появились новые обстоятельства: следствие считает, что в сети отелей Marton, связанных с экс-судьей, к занятию проституцией привлекались несовершеннолетние. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры на заседании по передаче имущества Момотова в доход государства.
«Несовершеннолетние привлекались к занятию проституцией в сети отелей „Мартон“, которые фигурируют в деле экс-судьи Момотова», — заявил представитель прокуратуры. Его слова приводит ТАСС.
Сам Виктор Момотов в суде свою причастность к управлению отелями Marton отрицает. Ранее он заявил, что в 2007 году инвестировал два миллиона рублей в строительство, но позднее подарил свою долю матери, которая затем продала ее предпринимателю Андрею Марченко. После этого, по словам Момотова, он не имел отношения к деятельности сети.
Виктор Момотов занимал должность судьи Верховного суда РФ с 2010 года, однако 26 сентября 2025 года его полномочия были досрочно прекращены по решению Высшей квалификационной коллегии судей. Генпрокуратура ранее заявляла, что экс-судья использовал свой статус для прикрытия незаконной деятельности в сети отелей Marton, уклонялся от уплаты налогов и искусственно дробил бизнес, причинив ущерб бюджету свыше 500 миллионов рублей.
