Новым врио руководителя курганского УФССП назначен полковник Евгений Смирнов из ЯНАО. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее о его переводе в Кургане сообщали инсайдеры агентства.
«Приказом директора ФССП России врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области — главного судебного пристава региона назначен полковник внутренней службы Евгений Александрович Смирнов», — сообщили в ведомстве. Ранее он возглавлял управление на Ямале.
Ранее URA.RU писало, что главного судебного пристава Курганской области Ирину Уварову задержали силовики. Сотрудниками СК и ФСБ были проведены обыски кабинете начальника курганского УФССП и других помещениях.
Позже стало известно и о задержании ее заместителя Дмитрия Леонова. После этого задержанных этапировали в Москву, где Басманный суд арестовал обоих на два месяца и посадил в СИЗО до 7 декабря. На Уварову и Леонова возбуждено уголовное дело по статье присвоение или растрата в особо крупном размере или группой лиц (по части 4 ст. 160 УК РФ). Расследованием дела занимается Главное следственной управление СК России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.