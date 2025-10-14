Новым главой курганского УФССП назначен экс-руководитель из ЯНАО. Инсайд URA.RU подтвердился

Экс-глава судебных приставов Ямала Евгений Смирнов возглавил курганское ведомство
Новым врио руководителя курганского УФССП назначен полковник Евгений Смирнов из ЯНАО. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее о его переводе в Кургане сообщали инсайдеры агентства.

«Приказом директора ФССП России врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области — главного судебного пристава региона назначен полковник внутренней службы Евгений Александрович Смирнов», — сообщили в ведомстве. Ранее он возглавлял управление на Ямале. 

Ранее URA.RU писало, что главного судебного пристава Курганской области Ирину Уварову задержали силовики. Сотрудниками СК и ФСБ были проведены обыски кабинете начальника курганского УФССП и других помещениях.

Позже стало известно и о задержании ее заместителя Дмитрия Леонова. После этого задержанных этапировали в Москву, где Басманный суд арестовал обоих на два месяца и посадил в СИЗО до 7 декабря. На Уварову и Леонова возбуждено уголовное дело по статье присвоение или растрата в особо крупном размере или группой лиц (по части 4 ст. 160 УК РФ). Расследованием дела занимается Главное следственной управление СК России.

