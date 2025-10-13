Культовая американская группа выступит в РФ с концертами

Группа Hollywood Undead выступит в России в конце мая 2026 года
Группа Hollywood Undead выступит в России впервые с 2019 года
Группа Hollywood Undead выступит в России впервые с 2019 года

Американская рэп-метал-группа Hollywood Undead впервые за последние шесть лет выступит с концертами в России. Об этом сообщили российские СМИ.

«Американская рок-группа Hollywood Undead выступит с концертами в России в 2026 году», — сказано в сообщении. Его публикует ТАСС. Отмечается, что последний раз коллектив выступал в РФ в 2019 году.

Группа запланировала выступление в Москве на 28 мая 2026 года, а 30 мая проведет концерт в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что исполнители намеревались посетить Россию еще в июне 2022 года, однако мероприятие в столице тогда не было проведено.

Как сообщалось ранее, американская металкор-группа As I Lay Dying впервые за последние шесть лет посетит Россию в рамках масштабного европейского тура, приуроченного к двадцатилетию выхода альбома Shadows are Security. Коллектив даст концерт в Москве 30 октября, а 31 октября выступит в Екатеринбурге, пишет RT.

