Культовая американская группа выступит в РФ с концертами

Американская рэп-метал-группа Hollywood Undead впервые за последние шесть лет выступит с концертами в России. Об этом сообщили российские СМИ.
«Американская рок-группа Hollywood Undead выступит с концертами в России в 2026 году», — сказано в сообщении. Его публикует ТАСС. Отмечается, что последний раз коллектив выступал в РФ в 2019 году.
Группа запланировала выступление в Москве на 28 мая 2026 года, а 30 мая проведет концерт в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что исполнители намеревались посетить Россию еще в июне 2022 года, однако мероприятие в столице тогда не было проведено.
Как сообщалось ранее, американская металкор-группа As I Lay Dying впервые за последние шесть лет посетит Россию в рамках масштабного европейского тура, приуроченного к двадцатилетию выхода альбома Shadows are Security. Коллектив даст концерт в Москве 30 октября, а 31 октября выступит в Екатеринбурге, пишет RT.
