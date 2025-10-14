Временно исполняющей обязанности главы управления Федеральной службы судебных приставов по ЯНАО стала майор внутренней службы Юлия Синица, информацию об этом URA.RU подтвердили источники в службе. Пост главного пристава региона освободился, после перевода полковника Евгения Смирнова в Курган.
«Сейчас обязанности Евгения Смирнова выполняет его заместитель — Юлия Синица. Пока она находится в статусе временно исполняющей обязанности», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. В пресс-службу ведомства направлен запрос, ответ ожидается.
Полковник Смирнов получил назначение в Курган. Там он возглавит управление области, вместо задержанной Ирины Уваровой.
