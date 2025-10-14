Байден неожиданно похвалил Трампа

Бывший президент США Джо Байден публично поблагодарил нынешнего главу государства Дональда Трампа и его команду за усилия по заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Соответствующее заявление Байден сделал на своей странице в одной из соцсетей.

«Путь к этому соглашению был непростым. Моя администрация неустанно работала над возвращением заложников домой, оказанием помощи палестинскому народу и прекращением войны. Я высоко ценю работу президента Трампа и его команды по возобновлению соглашения о прекращении огня», — написал Байден в соцсети Х.

Помимо этого, экс-президент выразил радость по поводу освобождения последних 20 израильских заложников, находившихся в плену в Газе. По словам Байдена, это событие стало важным шагом на пути к долгожданному миру на Ближнем Востоке. Политик выразил надежду, что новое перемирие приведет к прочному урегулированию и создаст условия для мира, безопасности и достоинства как для израильтян, так и для палестинцев.

В понедельник, 13 октября, палестинское движение ХАМАС, согласно достигнутым договоренностям с Израилем, освободило 20 заложников, удерживавшихся в секторе Газа с 7 октября 2023 года. Таким образом, все заложники, находившиеся в живых, были отпущены. В рамках соглашения Израиль освободил 1718 заключенных из Газы, которые уже вернулись в анклав, а также 250 палестинцев, отбывавших пожизненное или длительные сроки заключения. В тот же день американский лидер Дональд Трамп объявил о завершении конфликта Израиля и ХАМАС, передает «Царьград».

