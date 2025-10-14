Правительство поможет ЦБ замедлить рост цен

Правительство создаст ЦБ условия для более эффективного контроля роста цен, увеличивая предложение на внутреннем рынке. Об этом рассказал в интервью URA.RU главный научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Дробышевский.
«Если экономика будет развиваться по пути увеличения предложения, это сделает ситуацию более стабильной, и вероятность скачков цен станет меньше. Но это длительный процесс, эффект будет заметен не завтра. Кроме того, экономика предложения полностью не исключает высокой инфляции, если политика ЦБ при этом будет очень мягкой. Хотя, конечно, при развитии предложения на внутреннем рынке Банку России может быть легче сдерживать рост цен», — говорит экономист.
Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме отмечал, что России необходимо перейти на суверенную экономику, которая будет сама формировать спрос. Речь о повсеместном укреплении инфраструктурной сети, освоении передовых технологий, создании новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей, уточнил глава государства.
