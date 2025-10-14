Франция высказалась против конфискации российских активов

Франция не поддерживает никаких затей в Брюсселе по возможной конфискации российских активов. Страна настаивает на соблюдении международного законодательства, заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер.
«По этому вопросу президент Эмманюэль Макрон был предельно конкретен: мы соблюдаем международное право, и вопрос о конфискации этих средств не стоит. Единственное, что было сделано за последние годы, — использование процентов, т. е. тех денег, которые зарабатываются вложениями, для помощи Украине, — сказал дипломат в интервью изданию „Ведомости“.
Ранее сообщалось, что еврокомиссия так и не смогла разработать план по конфискации активов России, которые заморожены на Западе с 2022 года. Это связано с ее желанием продолжить получать доходы с этих активов в свой бюджет и страхом перед возможным крахом евро. При этом далеко не все страны поддерживают изъятие российских средств — против этого выступали Франция, Бельгия, Швейцария и банк Euroclear, где хранится большинство замороженных активов РФ.
