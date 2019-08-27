Шесть историй о самой плохой больнице Тюмени

Больница «Водников» прогремела на всю Россию из-за того, что там отказались оказывать медпомощь тюменке с отеком Квинке (архивный снимок) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

статья из сюжета Тюменские медики отказались принимать женщину с отеком Квинке

Тюменское медучреждение, известное в народе как больница «Водников», оскандалилось на всю Россию: врачи отказались оказывать помощь женщине с отеком Квинке, которую привезли на скорой. Однако это далеко не первая конфликтная ситуация. Два последних года врачи жаловались на маленькую зарплату, пациенты — на плохое отношение, клопов и ужасный ремонт. Тюменские депутаты уже готовят письмо в Минздрав с просьбой принять самые жесткие меры.

Скандал в ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России» произошел в минувшие выходные. Тюменку с отеком Квинке привезли в больницу на скорой. Сотрудники учреждения заявили, что их дежурство закончится через пять минут, и наблюдать за состоянием пациентки будет некому. Девушку отвезли в стационар ОКБ №1. Больницу «Водников» сейчас проверяют Следственный комитет и прокуратура, идет внутренняя проверка. Однако исполняющая обязанности главного врача медучреждения Лариса Боярская признавать вину своих подчиненных отказывается.

Здание больницы требует ремонта Фото: Ткачук Дмитрий © URA.RU

Депутат Тюменской облдумы Глеб Трубин напомнил, что проблемы в больнице существовали и ранее. «Предупреждали — обратите внимание на этот объект (обращались в правительство области и СМИ, — прим. ред), там есть жалобы, есть проблемы, с людьми обращаются не так, как им хотелось бы», — рассказал он «URA.RU».

Весной 2017 года в больнице «Водников» было подозрение на эпидемию синегнойной палочки. Тогда руководство все отрицало. В этот же период жители Тюмени начали массово публиковать ужасающие фотографии медучреждения: грязная постель, отваливающая краска на стенах, разбитые электрощиты, насекомые, вода, которая течет с потолка. После ряда публикаций в соцсетях в больницу была направлена проверка из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), в подчинении которого находится учреждение. Тогда комиссия не нашла никаких нарушений.

Врачи жаловались президенту на низкие зарплаты (архивный снимок) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ноябре того же года из больницы «Водников» начали массово увольняться врачи, недовольные маленькими зарплатами. Они переходили в медучреждения, которые контролировал тюменский депздрав («Водников» подчиняется Федеральному медико-биологическое агентству в Москве). Сотрудники писали коллективное письмо президенту Владимиру Путину, к которому приложили свои расчетки с окладами в 17-27 тысяч рублей. После этого отправили второе письмо, где жаловались, что в здании «Водников» уже пять лет течет крыша, а средств на ремонт не выделяют. После публикаций «URA.RU» на эту тему в больницу приехал руководитель ФМБА России Владимир Уйба. В учреждении сделали небольшой ремонт, сменили руководство и вместо главврача Ивана Брагина назначили Михаила Горбачева, выходца из ХМАО. Но и при новом руководителе проблемы продолжились: в июне уже этого года в стационаре обнаружили клопов.

В прошлом месяце Горбачев был переведен в Ялуторовскую областную больницу №23. Новый руководитель Боярская заверяет, что в больнице исправят недочеты. «Эту ситуацию (скандал из-за отказа оказывать медпомощь, — прим. ред.) мы переживем, а потом будут изменения. У нас есть план развития нашей больницы, мы намерены развернуть достаточно много направлений по оказанию медицинской помощи населению Тюмени», — отметила она в беседе с корреспондентом «URA.RU».

Даже вывеска приемного отделения растрескалась от времени Фото: Ткачук Дмитрий © URA.RU

Горбачева заявила, что «коллектив показывает хорошие результаты, у врачей много заслуг, все идет в рабочем порядке». Также руководитель отметила, что персонала в медучреждении хватает, открытых вакансий на сегодняшний день нет.

Между тем, в Тюменской облдуме решили своими силами бороться с «самой плохой больницей города», как ее называют и пациенты, и депутаты. По словам Трубина, в ближайшие пару дней парламентарии направят обращение в федеральные органы с просьбой обратить внимание на проблемы больницы. «Я думаю, органы власти Тюменской области вполне могут решить этот вопрос и обратиться к министру здравоохранения РФ. Возможно, принять кадровые решения, а также попросить дополнительное финансирование на обучение персонала, на видеофиксацию в учреждении, чтобы эта печально известная больница превратилась в образцово-показательную», — отметил Трубин.

Региональный департамент здравоохранения повлиять на происходящее в медучреждении не может, поскольку оно находится не в областном подчинении, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. В Федеральном медико-биологическое агентстве, которое курирует больницу, на запрос «URA.RU» пока не отреагировали.