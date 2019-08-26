Руководство оскандалившейся тюменской больницы отрицает вину персонала

Главврач больницы «Водников» не признает сотрудников виновными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Тюменские медики отказались принимать женщину с отеком Квинке

Исполняющая обязанности главного врача тюменской «больницы «Водников» Лариса Боярская, в учреждении которой отказались принимать пациентку с отеком Квинке, прокомментировала ситуацию. В беседе с журналистом «URA.RU» руководитель отказалась признавать вину больницы.

«Врач приемного отделения никому не отказывал в оказании медицинской помощи. Это главное», — сообщила Боярская.

Как рассказала и. о. главврача, внутри «Водников» (ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России») сейчас проводится проверка, создана комиссия и идет внутренне служебное расследование. По завершению будут приняты меры.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в приемном покое больницы «Водников» не приняли пациентку с отеком Квинке. Видео, на котором зафиксирован спор медицинских работников, попало в интернет. Сотрудники учреждения утверждали, что дежурство больницы по городу заканчивается через пять минут, и наблюдать за состоянием пациентки будет некому. Девушку отвезли в стационар ОКБ №1. В больнице «Водников» сейчас работают Следственный комитет и прокуратура.