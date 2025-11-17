Логотип РИА URA.RU
Общество

Здоровье

Простуда подкашивает все больше пермяков при том, что растет число привитых

Количество заболевших ОРВИ и гриппом в Пермском крае выросло на 27%
18 ноября 2025 в 02:59
За неделю в регионе зарегистрировано более 11,5 тысячи случаев заболевания

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Прикамье с 10 по 16 ноября число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 27,3% по сравнению с прошедшими семью днями. Такие данные обнародовала пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

«В период с 10 по 16 ноября 2025 года в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 27,3% по сравнению с предыдущей неделей. Всего было зарегистрировано 11 613 случаев заболевания», — написано на сайте ведомства. При этом эпидемический порог не был превышен.

Результаты лабораторных исследований свидетельствуют, что у пациентов с симптомами острых респираторных вирусных инфекций чаще всего выявляются вирусы, не относящиеся к гриппу, — например, риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы. Все также в регионе регистрируют отдельные случаи заболевания гриппом.

По данным специалистов управления, в крае продолжается активная кампания по вакцинации против гриппа. Общее число привитых на 17 ноября превысило 1 291 000 человек, что соответствует 52 % от численности всего населения, в том числе вакцинированы 401 900 несовершеннолетних.

