Простуда подкашивает все больше пермяков при том, что растет число привитых

За неделю в регионе зарегистрировано более 11,5 тысячи случаев заболевания Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Прикамье с 10 по 16 ноября число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 27,3% по сравнению с прошедшими семью днями. Такие данные обнародовала пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

«В период с 10 по 16 ноября 2025 года в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 27,3% по сравнению с предыдущей неделей. Всего было зарегистрировано 11 613 случаев заболевания», — написано на сайте ведомства. При этом эпидемический порог не был превышен.

Результаты лабораторных исследований свидетельствуют, что у пациентов с симптомами острых респираторных вирусных инфекций чаще всего выявляются вирусы, не относящиеся к гриппу, — например, риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы. Все также в регионе регистрируют отдельные случаи заболевания гриппом.

