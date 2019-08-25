Силовики нагрянули в тюменскую больницу, где врачи не помогли девушке с отеком легких

В Тюмени девушку в тяжелом состоянии не приняли в больнице из-за окончания рабочего дня Фото: Илья Московец © URA.RU

Представители Следственного Комитета приехали с проверкой в тюменский медицинский центр на улице Беляева, 1 (больница «Водников»). Сегодня медики этого центра отказались принимать девушку с отеком легких, сославшись на заканчивающееся дежурство.

«В настоящее время следователи регионального Следственного Комитета РФ выехали на место происшествия в указанную больницу, где изымают необходимую документацию», — сообщили в пресс-службе Следственного Комитета России по Тюменской области.

25 августа тюменка обратилась в скорую помощь с жалобами на сильную аллергическую реакцию. Приехавшие медики сделали девушке укол и отвезли в в ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России». Там пациентку принимать отказались, так как ее лечение заняло бы минимум два часа, а до конца смены осталось пять минут. После этого девушку отвезли в Областную клиническую больницу №1 на ул. Котовского. Сейчас пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии.