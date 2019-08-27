Бизнес Екатеринбурга выступил против «Универсиады» на болоте

Дмитрий Пумпянский (в центре) планирует совместить строительство «Универсиады» с «Новокольцовским» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Бизнес-сообщество Екатеринбурга недовольно решением о строительстве спортивной деревни «Универсиады-2023» на территории, примыкающей к выставочному центру «Екатеринбург-Экспо». Как стало известно «URA.RU», ряд крупных предпринимателей настаивают на возвращении к проекту спортивного городка на ВИЗе-правобережном.

Решение о переносе строительства спортивной деревни из района ВИЗ-правобережный (изначали планировали развивать эту площадку) на территорию близ «Екатеринбург-Экспо» было озвучено свердловскими властями в середине июля. Губернатор Евгений Куйвашев тогда объяснил, что изменения позволят сэкономить средства и время: земля за «Экспо» в госсобственности, а на ВИЗе нужно выкупать дачные участки. Но, как стало известно «URA.RU», не все крупные бизнесмены Екатеринбурга одобрили решение.

ВИЗ-правобережный мог измениться до неузнаваемости, если бы город выиграл заявку на «Экспо-2025» Фото: Источник URA.RU © URA.RU

По данным инсайдеров агентства, губернатору продолжают поступать просьбы о том, чтобы он вернулся к проекту деревни на ВИЗе. Лоббисты данной территории указывают, что она более функциональна, площадкой будет пользоваться больше горожан после «Универсиады».

«Среди тех, кто защищает ВИЗ-правобережный — [гендиректор УГМК] Андрей Козицын и другие авторитетные предприниматели. Территория за „Екатеринбург-Экспо“ — сплошное болото, где сейчас вообще нет никакой инфраструктуры. Ежегодные пробки на выставку „Иннопром“, которая проходит здесь же, доказывают неудачность площадки. Площадка на ВИЗе находится в черте города. Она будет являться продолжением благоустройства, начатого во время мундиаля (в начале района — „Екатеринбург-арена“). Там можно создать живописный берег Верх-Исетского водохранилища, запустить множество новых городских проектов. Если эту территорию не освоить сейчас, то потом шансов вернуться к ней может и не быть», — пересказал опасения бизнесменов источник «URA.RU».

О перспективах ВИЗа-правобережного впервые заговорил Александр Мишарин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Авторы обращений указывают на необходимость создания второго центра Екатеринбурга. «Мэрия давно вынашивает планы по полицентричности города, развитие ВИЗа-правобережного стало бы точкой развития этого проекта», — поделился мыслями предпринимателей собеседник агентства.

Территория ВИЗа-правобережного стала рассматриваться под крупные международные события еще в 2012 году. Тогда бывший губернатор Александр Мишарин и экс-мэр Аркадий Чернецкий предложили использовать ее для проведения международной выставки «Экспо-2020». В пользу данной территории высказывался генсек Международного бюро выставок Висенте Лоссерталес.

За «Екатеринбург-Экспо» «Синара» построит большой жилой район Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первую заявку на «Экспо» Екатеринбург проиграл Дубаю, но затем попытался выиграть выставку 2025 года, и проект обновления ВИЗа-правобережного стал еще масштабнее. Появились планы по строительству второй ветки метро, мультимодального транспортного узла, двух новых мостов через Верх-Исетский пруд, трех новых транспортных развязок, новой набережной, парка развлечений. К «Экспо-2025» власти также хотели связать аэропорт «Кольцово» с ВИЗом скоростным электропоездом и запустить речной трамвай по водоему.

После того, как город проиграл и вторую заявку на выставку, ВИЗ еще около полугода рассматривали под проведение Универсиады-2023. Решение о переносе спортивных объектов за «Екатеринбург-Экспо» во многом было продиктовано тем, что эту территорию осваивает группа «Синара» Дмитрия Пумпянского (на данном участке его структуры возводят новый район «Новокольцовский» на 20 тысяч жителей). Бизнесмен, добившийся для своих структур подрядов на строительство «Екатеринбург-арены» под чемпионат мира-2018, конгресс-холла под форум GMIS с участием президента РФ Владимира Путина, сегодня считается наиболее успешным лоббистом в свердловской власти.

Дмитрий Пумпянский — глава набсовета Уральского федерального университета — ранее планировал построить новые кампусы для студентов. Источники «URA.RU» объясняли, что у бизнесмена наверняка есть идея, как эффективно объединить стройку Универсиады с дальнейшим созданием образовательных объектов. А власти как раз планировали в дальнейшем передать построенные спортивные сооружения федеральному вузу.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров сообщил «URA.RU», что вуз устроит любая из двух площадок.

Эксперты в недвижимости не удивлены, что в Екатеринбурге разворачивается спор из-за площадки международного события. «Универсиада — элемент перезапуска городских территорий. Появляется большое число интересантов и разных групп влияния, которые готовы лоббировать тот или иной участок, — сказал «URA.RU» аналитик «Уральской палаты недвижимости» Михаил Хорьков». — Что та, что другая территория заслуживают внимания и развития. В Новокольцовском есть инфраструктура в виде «Екатеринбург-Экспо», которую надо дальше развивать и финансировать. То, что ВИЗ-Правобережный требует развития с точки зрения градостроительного направления, тоже очевидно».

Вечером оперативно получить комментарий в департаменте информполитики региона и в пресс-службе «Синары» журналисту «URA.RU» не удалось. Телефон министра спорта области Леонида Рапопорта оказался выключен.