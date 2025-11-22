Продюсер из Кургана Максим Фадеев добавил в стриминг редкие треки из архива

Курганец Максим Фадеев представил слушателям «забытые» хиты в стриминге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Популярный музыкальный продюсер из Кургана Максим Фадеев выпустил в стриминговых сервисах несколько своих старых работ, которые ранее не были доступны официально. Многие фанаты слышали эти треки раньше, но теперь они стали общедоступными для прослушивания. Об этом Фадеев сообщил в соцсетях.

«В стриминге появились несколько моих работ, которые раньше не выходили официально. Многие из вас их слышали когда-то, другие, возможно, даже не знали об их существовании. Самое время это исправить», — написал Максим Фадеев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Среди «новинок» — английская версия «Гугуши» под названием «Googoosha», которая вышла первой с клипом в 2011 году; дуэт «Сицилия» с Глюк'oZой, представленный в 2008 году; и «Корабли» — дуэт Юлии Савичевой и группы T9 из 2009 года, который до сих пор не добирался до стриминга. Фадеев пригласил своих поклонников послушать треки и поделиться впечатлениями в комментариях.

