Свердловская Госавтоинспекция выпустила экстренное предупреждение из-за снега
Патрули ДПС работают в усиленном режиме
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Госавтоинспекции Свердловской области всех водителей просят сбавить скорость, а также увеличить дистанцию на дорогах. Все дело в обильном снегопаде, который накрыл регион.
«На территории региона отмечается интенсивный снегопад. Такие погодные условия создают потенциальную опасность ухудшения видимости и образования гололедицы на дорожном покрытии», — заявили в ГАИ.
Все экипажи ДПС переведены на усиленный режим работы. Пешеходов просят также быть внимательными при переходе дороги. При возникновении внештатной ситуации необходимо позвонить по телефону «112».
Снег застал многих жителей Свердловской области врасплох утром 22 ноября. Как регион переживает снегопад — в онлайн-трансляции URA.RU.
