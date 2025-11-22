Свердловская Госавтоинспекция выпустила экстренное предупреждение из-за снега

Патрули ДПС работают в усиленном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Госавтоинспекции Свердловской области всех водителей просят сбавить скорость, а также увеличить дистанцию на дорогах. Все дело в обильном снегопаде, который накрыл регион.

«На территории региона отмечается интенсивный снегопад. Такие погодные условия создают потенциальную опасность ухудшения видимости и образования гололедицы на дорожном покрытии», — заявили в ГАИ.

Все экипажи ДПС переведены на усиленный режим работы. Пешеходов просят также быть внимательными при переходе дороги. При возникновении внештатной ситуации необходимо позвонить по телефону «112».

