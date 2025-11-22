В Перми завершили строительство каркаса здания нового бассейна на Гайве

Новый бассейн откроют через год Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Орджоникидзевском районе Перми возведен каркас нового бассейна. На данный момент завершено возведение металлокаркаса здания. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя.

«В Перми подрядчик завершил строительство каркаса нового бассейна на Гайве. На участке по адресу улица Гайвинская, 50 активно ведется строительство бассейна. Подрядчик завершил возведение трехэтажного металлокаркаса здания бассейна», — сказано на сайте правительства Пермского края.

Параллельно ведутся другие работы: бетонирование межэтажных перекрытий, кирпичная кладка стен и перегородок, подключение наружных коммунальных сетей. После завершения этих работ начнется монтаж сэндвич-панелей — следующий этап строительства, который позволит завершить формирование «коробки» здания. Объект должен быть сдан не позднее 2026 года. В здании будут размещены сауны и спортивные залы.

