Пост мэра Екатеринбурга предлагают самому дружелюбному управленцу УрФО

У Евгения Куйвашева был шанс на практике убедиться, почему Яна Центера называют уникальным управленцем Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Новая власть в Екатеринбурге

Авторитетная бизнес-группа, контролирующая Гордуму Екатеринбурга, намерена радикально решить вопрос расширения своего влияния. Несколько источников в окружении бизнесменов сообщили «URA.RU», что переговоры о смене главы Екатеринбурга Александра Высокинского вошли в активную фазу. Сменщик найден: предложение сделано генеральному директору УК «УЗТМ-Картэкс» Яну Центеру.

О досрочной отставке главы Екатеринбурга политическая тусовка столицы Урала заговорила с весны — очевидным стал конфликт с Думой. Необходимость ухода Высокинского, утверждает источник «URA.RU», обусловлена его недоговороспособностью. Речь идет о запланированном переводе финансовоемких муниципальных активов под контроль авторитетных бизнес-групп, который был остановлен мэрией.

В первую годовщину работы мэром города Высокинский ближе к отставке, чем когда-либо Фото: Анна Майорова © URA.RU

В соответствии с наиболее популярной версией глава уйдет в начале политического сезона — не позже октября. Сторонники этого варианта развития настаивают, что со сроками согласен губернатор Евгений Куйвашев, который якобы «подписал соответствующие бумаги». По другой версии, смена главы города состоится в конце года, чтобы ротация не отразилась на бюджетном процессе.

Подбор кандидатов продолжался более полугода: на старте разговоров о смене главы кандидатами на его кресло назывались первый замгубернатора Алексей Орлов, его коллеги по правительству Сергей Бидонько и Олег Чемезов, а также вице-спикер Заксобрания Виктор Маслаков, участвовавший в конкурсе на пост главы прошлой осенью.

Кандидатура 45-летнего Яна Центера в этом списке возникла в последние недели. Он — легенда уральского банковского сообщества, сумевший выстроить доверительные отношения с большей частью рейтинга самых богатых россиян из списка журнала Forbes Russia. Будучи вице-президентом «Газпромбанка», он кредитовал самые знаковые бизнес-проекты на территории Урала.

Ян Центер — свой в политической тусовке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Весной 2019 года Центер был назначен генеральным директором УК «УЗТМ-Картэкс», управляющей группой предприятий сферы тяжелого машиностроения. Тогда считалось, что топ-менеджер получил мега-задачу: причиной перехода Центера назывался выигранный тендер газового гиганта «Новатэк» на 5,3 млрд руб, в борьбе за который «Уралмашзавод» в составе консорциума российских заводов обошел итальянцев из группы Intesa Sanpaolo и и китайскую CNPC.

Связаться с Яном Центером вечером 28 августа не удалось.

В случае назначения мэром Екатеринбурга перед Яном Центером, который обладает обширными знаниями в области экономики, промышленности и финансов, встанут задачи как управления областным центром, так и выстраивания новых отношений с городскими бизнесменами. У Александра Высокинского это получалось с переменным успехом.

Потеря «Спецавтобазы» стала знаковым ударом для группы предпринимателей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бизнес-группа, ее контролирующая, требовала передачи контроля над важными муниципальными объектами. В конце 2018 года руководителем МУП «Спецавтобаза» был назначен близкий к сообществу депутат Гордумы Григорий Вихарев, но спустя пять месяцев после назначения покинул должность: ожидаемая приватизация актива была остановлена. Попытки поставить своего человека на ключевой городской актив — «Водоканал» — также успехом не увенчались. После ухода с поста гендиректора МУПа Игоря Дубровина в июне авторитетная бизнес-группа рассчитывала продвинуть лояльного ей депутата Гордумы Александра Караваева. Однако должность и. о. получил близкий к первому замглавы Екатеринбурга Александру Ковальчику — Владимир Коромыслов.

В конце лета глава Екатеринбурга пошел на уступку и дал возможность бизнес-группе поставить «своего» директора в ККТ «Космос» — Екатерину Бересневу. Кроме того, на пост замдиректора МКУ «Городское благоустройство» рассматривается руководитель УК «ЖКХ Октябрьского района» Михаил Плешаков, а в кресло замдиректора МБУ «Городская служба автопарковок» — замдиректора МУП «Спецавтобаза» Евгений Тиунов. Однако в бизнес-группе это не считают равноценной заменой желаемых активов.