В деле о расстреле сотрудников полиции может быть неожиданная подоплека Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Столичного полицейского, который расстрелял своих коллег на станции метро «Рязанский проспект», могли спровоцировать на такой поступок. Об этом «URA.RU» заявил администратор паблика «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» (свыше 300 тысяч подписчиков), майор полиции в отставке Владимир Воронцов. Он не исключил, что постовой стал жертвой прессинга со стороны коллег. Главные версии произошедшего ЧП и возможную подоплеку ситуации эксперт озвучил в интервью «URA.RU».

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» Владимир Воронцов изложил свои версии случившегося аккаунт В.Воронцова «ВКонтакте»

Перестрелка произошла вечером 18 сентября, когда сотрудники собственной службы безопасности МВД проводили в метро задержание работника патрульно-постовой службы полиции, подозреваемого в получении взятки. Мужчина начал отстреливаться, в результате один полицейский скончался на месте, другой был тяжело ранен. За его жизнь сейчас борются врачи.

— Владимир, в соцсетях активно обсуждается версия, что полицейский расстрелял коллег из-за того, что они хотели «сделать на нем план»?

— У меня есть две версии произошедшей трагедии. Согласно первой, существует практика, когда сотрудники собственной службы безопасности заходят без понятых, которые должны быть, мутят провокацию, а потом предлагают решить вопрос при помощи денег. Но предлагают не непосредственно сотруднику, а уже его руководству. Ведь если прапорщика задержат по подозрению в получении взятки, это моментально влечет за собой последствия в виде дисциплинарных взысканий вплоть до увольнения для его руководителя. Соответственно, люди заинтересованы в том, чтобы тихо решить вопрос. Сотрудники [работающие в метро] об этом много говорят.

— А вторая версия случившегося?

— Меня очень настораживает отсутствие понятых, потому что это все документируется протоколом личного досмотра. Однако полицейские пришли без них. Поэтому, вполне возможно, сотрудники [собственной службы безопасности] могли превысить свои полномочия и изъять у постового деньги с нарушениями: то есть сначала заковать его в наручники, заснуть ему деньги, после чего пригласить понятых с платформы.

В истории с расстрелом полицейских немало странностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Вся эта история представляется вам странной?

— Более чем. Я просто считаю, что человек, который находится при исполнении служебных обязанностей, ежедневно получает оружие, ежегодно проходит проверку у психиатра и психолога, не будет беспричинно доставать оружие и открывать огонь. На мой взгляд, сотрудники ОСБ все для этого сделали.

— Насколько известно, «безопасники» приехали на задержание без оружия. Как такое возможно?

— Они действительно были без оружия, к сожалению, это стандартная практика. Похожий случай уже был, когда два сотрудника уголовного розыска поехали задерживать человека за вымогательство. А у вымогателя при себе оказался боевой «вальтер», и он их обоих застрелил насмерть. Но никаких выводов, судя по всему, московская полиция из этого не сделала. В таких случаях приходится руководствоваться здравым смыслом и печальным опытом. Во вчерашнем случае мы увидели излишнюю самоуверенность — дескать, мы из ОСБ, нас все боятся. Это их и подвело. Надо признать, что к сотрудникам ОСБ действительно очень большой негатив.

— Сейчас открывшему огонь сотруднику полиции может грозить пожизненное наказание. За получение взятки мог бы отделаться гораздо проще….

— Наказание по статье о мелкой взятке не превышает одного года лишения свободы. Сначала я тоже подверг этого парня критике, считая, что там имел мест факт взятки. Но сейчас, когда картина восстанавливается, похоже, там было все не совсем так. Если человек работает добросовестно, ничего не совершал противоправного, как ему еще действовать в такой ситуации? Сейчас это выглядит так, что он это сделал в рамках необходимой обороны, расценив это как нападение.