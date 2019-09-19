Камера наружного наблюдения около станции московского метро «Рязанский проспект» зафиксировала последние минуты жизни подполковника Максима Веялко, в которого, по данным следствия, стрелял коллега.
На опубликованных кадрах видно, как полицейский пытается скрыться от нападавшего. Мужчина одет в штатское, он выбегает из павильона метро и бежит в неизвестном направлении. Спустя некоторое время он потерял сознание и скончался, передает «Пятый канал».
На другой видеозаписи, которую сняли очевидцы, полиция уже оцепила место происшествия. Правоохранители оградили участок сигнальной лентой и выставили патруль, вдоль заграждения собралась толпа прохожих. Предположительно, на этом месте скончался Веялко. Видео опубликовал
Сообщается, что второй пострадавший, подполковник Алексей Лимонов, выжил. Полицейский получил тяжелые ранения, однако врачи смогли его спасти. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
Ранее стало известно, что в Москве возле станции метро «Рязанский проспект» 35-летний полицейский расстрелял двух коллег. Два сотрудника отдела собственной безопасности пытались задержать правоохранителя в момент получения взятки в две тысячи рублей. Страж порядка открыл огонь из табельного оружия, смертельно ранив одного из них.