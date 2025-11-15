Логотип РИА URA.RU
Из-за ограничений в аэропорту Самары отменен рейс в ХМАО

15 ноября 2025 в 07:00
Аэропорт вводит ограничения на прием и выпуск воздушных судов второй раз за неделю

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) отменен прилет авиарейса из Самары. Об этом сообщается на сайте аэропорта. Причиной отмены рейса стала приостановка деятельности аэропорта Курумоч (Самара) — меры приняты в целях безопасности пассажиров. 

«Самара, Курумоч. Время прилета 09:55, отменен», — указано на онлайн-табло аэропорта Нижневартовска.

Ранее URA.RU рассказывало, что в аэропорту Самары (Курумоч) вновь введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов — это уже второй случай за неделю (предыдущее закрытие было 10 ноября). В результате в аэропорту задержаны пять рейсов и отменены два.

