Из-за ограничений в аэропорту Самары отменен рейс в ХМАО
Аэропорт вводит ограничения на прием и выпуск воздушных судов второй раз за неделю
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) отменен прилет авиарейса из Самары. Об этом сообщается на сайте аэропорта. Причиной отмены рейса стала приостановка деятельности аэропорта Курумоч (Самара) — меры приняты в целях безопасности пассажиров.
«Самара, Курумоч. Время прилета 09:55, отменен», — указано на онлайн-табло аэропорта Нижневартовска.
Ранее URA.RU рассказывало, что в аэропорту Самары (Курумоч) вновь введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов — это уже второй случай за неделю (предыдущее закрытие было 10 ноября). В результате в аэропорту задержаны пять рейсов и отменены два.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!