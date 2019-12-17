Олигархи испугались за деньги, доверенные Пумпянскому на больных детей

Истеблишмент получит разъяснения, но с опозданием, бьющим по репутации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловский истеблишмент отходит от шока, вызванного рекордным сбором пожертвований на «Екатерининской ассамблее» («ЕА»), но теперь высказывает подозрения в адрес организаторов — регионального Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). На благотворительном аукционе удалось собрать в восемь раз больше средств, чем планировалось, но за две недели оргкомитет не отчитался о том, как они будут потрачены, а в подрядчиках организаторов премии оказалась компания, в которой работает дочь замруководителя СОСПП.

Очередная — ежегодная — «Екатерининская ассамблея» прошла 6 декабря и собрала в Синара-Центре весь цвет свердловского делового и чиновничьего истеблишмента. Благополучателем собрания стал фонд «Жизнь в движении», соучредителем и фронтменом которого является народный артист России Евгений Миронов. На ассамблее он присутствовал лично, за главным столиком в компании главы СОСПП Дмитрия Пумпянского и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Ассамблея собрала весь свердловский деловой и политический истеблишмент Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Мероприятие запомнилось его гостям состязанием за главный лот — стол ручной работы, изготовленный Куйвашевым. Пумпянский предложил за него 250 тысяч условных единиц (1 у. е.= 70 рублям), но владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский удвоил эту сумму (35 млн рублей) и стал обладателем уникального предмета мебели. Всего на мероприятии было собрано 86,5 млн рублей — больше, чем за все предыдущие девять лет существования «ЕА».

«Основной задачей было собрать 10 млн рублей на 30 свердловских детей, и всех настраивали на это. Результат превзошел все ожидания», — уточнил один из организаторов ассамблеи. Он признает, что последствия были неожиданными: екатеринбургская тусовка возмутилась отсутствием информации о том, куда будет направлена полученная сумма. «Знакомые спрашивают, лишние 70 млн уйдут московским детям или дагестанским», — объясняет источник агентства. Корреспондент «URA.RU» опросил нескольких гостей мероприятия, и все они подтвердили, что слышали ворчание по этому поводу.

Главный лот на аукционе представил губернатор Евгений Куйвашев — тот ушел за 35 млн рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Вице-президент СОСПП Михаил Черепанов сообщил агентству, что на все вопросы, связанные с неясностью судьбы собранных на Урале средств, он намерен ответить через два дня — на специальной пресс-конференции. В беседе с «URA.RU» Черепанов сообщил, что «и ранее члены СОСПП выбирали благополучателей не из Свердловской области». «Но неизбежно каждый из этих фондов направлял полученные деньги только на свердловских детей — таково наше железное условие. Московский фонд „Подари жизнь“ Чулпан Хаматовой был благополучателем в 2017 году и все деньги были направлены в екатеринбургскую ОДКБ №1. То же самое будет и в этот раз», — заверил он, анонсируя, что следующая ассамблея, как и все предыдущие, начнется с отчета о потраченных средствах благотворителей. В 2018 году получателем средств был региональный фонд Татьяны Флегановой, но вскоре к нему возникли замечания по расходованию средств.

Организаторы ассамблеи, по словам Черепанова, уже решили, как распорядятся дополнительно собранными деньгами: «Новых детей будут дообследовать для будущих операций».

Никто не ожидал, что собранная сумма будет настолько большой, что с ней возникнут проблемы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Однако, замечаний к ассамблее это не снимет. В публичной сфере на своей странице в Facebook вопросы задал владелец тагильского фонда «Живи, малыш» Егор Бычков: выбор столичного благополучателя он нашел странным, а саму ассамблею — крайне непрозрачной. Его мнение повторили городские порталы 66.ру и Е1.

Собеседники агентства указывают на еще одну проблему — подрядчиком по организации мероприятия — после регулярного проведения ассамблеи агентством Данила Макеранца Be Brand — стало агентство Magic In Events, в котором работает дочь вице-президента СОСПП Михаила Черепанова — Анастасия Ершова.

Дозвониться до самой Ершовой не удалось, а ее руководитель — глава Magic In Events Галина Деменева предложила обратиться за комментариями в пресс-службу СОСПП. Михаил Черепанов признался, что в участии дочери не видит никакого конфликта интересов: «Она, как и масса других людей, работала над проектом по доброй воле, не получая какой-либо оплаты».

Но екатеринбургский истеблишмент уже не остановить: в бизнес-сообществе вспомнили, что у Дмитрия Пумпянского есть конфликт с другими бизнесменами относительно выбора площадки для проведения Универсиады (руководитель СОСПП настаивает на Кольцовском тракте, его оппоненты — на ВИЗе). Пошли слухи, что теснее связанные со Средним Уралом бизнесмены намерены «забрать ассамблею себе».

Подогрело эти догадки информационное агентство «Новый день», сообщившее, что соорганизаторы Екатерининской ассамблеи, в числе которых значится и Фонд Святой Екатерины (на самом деле в нем значится председатель попсовета Фонда — супруга владельца РМК Татьяна Алтушкина) якобы «собираются провести аудит мероприятия» и выяснить, не ушли ли собранные средства на развлечение дорогих гостей.

Узнать, как воспринимают эту историю в Фонде Святой Екатерины оперативно не удалось. Близкие к фонду источники утверждают, что «слухи о захвате ассамблеи — бред». «Игорь Алтушкин выставил на благотворительное мероприятие икону, которую ювелиры создавали целый год — о каких черных помыслах тут вообще может идти речь? Для нас было главное, что деньги пойдут детям и в чистоплотности организаторов ассамблеи нет и не было сомнений», — поделился собеседник агентства.

В негативном развитии ситуации вокруг ассамблеи виноват пиар-блок мероприятия, убеждены эксперты. «Фидбэк через две недели — это, конечно, за пределами всех разумных сроков, — уверен известный екатеринбургский пиарщик Иван Соломин. — Выходит, что у организаторов не было даже малейшей идеи, плана „В“, на случай, если сумма будет в восемь раз больше. Надо было сразу дать в паблик успокоительного „мы все деньги потратим без остатка на свердловских детей, сейчас работаем над этим“. Нет они промолчали после первого всполоха, а там и пламя разожглось и все, конечно же, начали думать о новой даче Пумпянского. И тем были поставлены под удар репутация ассамблеи и квота доверия, которую она накопила за девять лет работы».