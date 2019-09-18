Олигархи, требовавшие переноса Универсиады, ликуют: Куйвашев услышал

Евгений Куйвашев (справа) прислушался к опасениям бизнесменов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Строительство объектов Универсиады близ выставочного центра «Екатеринбург Экспо» не остановит развитие микрорайона ВИЗ в Екатеринбурге. «URA.RU» стали известны подробности закрытой встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с представителями крупного бизнеса. Ее участникам удалось добиться выделения денег на микрорайон параллельно с финансированием самого большого события пятилетки.

Участниками встречи с главой региона, которая состоялась 13 сентября, стали члены правительства, владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский, вице-президент РМК по спецпроектам Олег Медведев, замдиректора по капстроительству УГМК Сергей Ерыпалов и гендиректор Группы Синара Михаил Ходоровский.

«Екатеринбург-Экспо» будут развивать несмотря ни на что

Евгений Куйвашев пообещал вложить пять миллиардов в развитие ВИЗа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евгений Куйвашев с «неподдельным участием и включенностью» обсудил все моменты с площадкой, рассказывают собеседники агентства (им строжайше запретили делиться информацией с мероприятия). Главной неожиданностью стало заявление губернатора, который еще летом убеждал руководителей крупнейших уральских ФПГ строить основные объекты в районе выставочного центра «Экспо». Куйвашев пообещал вложить пять миллиардов рублей в развитие ВИЗа, которые изначально рассматривали, как площадку под объекты Универсиады.

«Два миллиарда рублей пойдет на расселение жилых домов. Еще за три млрд рублей все необходимые коммуникации и сети, подводящиеся к ВИЗу-Правобережному спрячут под землю», — передал суть сказанного инсайдер.

Расселять дома на ВИЗе будут по схеме Дмитрия Пумпянского Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Как уточнил собеседник агентства, расселением будут заниматься не власти — для этого по конкурсу будут выбраны юридические фирмы. Такая практика оправдала себя при выкупе квартир в соседнем с филармонией доме для строительства на его месте нового зала по проекту легендарного архитектора Захи Хадид. Из-за того, что процессом изначально занимались чиновники, он затянулся почти на 10 месяцев. Дело пошло стремительней, когда владелец Группы Синара Дмитрий Пумпянский предложил директору филармонии Александру Колотурскому помощь своих юристов — на сегодня в доме уже выкуплены 30 из 31 квартиры.

Что появится на месте расселенной площадки, пока неясно. Собеседник агентства утверждает, что решение о том, где строить Дворец водных видов спорта еще обсуждается и актуальным следует считать первоначальный вариант с территорией вокруг «Екатеринбург Экспо».

Нельзя исключать, что площадку расчистят под переезд свердловского правительства — в одном из частных разговоров губернатор Куйвашев упомянул, что «участок на ВИЗе под это уже подготавливается».

Что делать с удаленностью Универсиады от центра Екатеринбурга?

На встрече обсуждали и проблему доступности площадки у экспоцентра. Местные лесные массивы имеют статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ), что не позволит подвести железнодорожные пути для скоростной электрички. Этот вопрос, впрочем, снимает уже проектируемый скоростной трамвай. «Сначала [трамвайные] пути хотели продлить лишь до выставочника, но по итогу решили прокладывать до аэропорта [„Кольцово“]», — объяснил детали один из участников встречи с главой региона.

Площадка за «Екатеринбург-Экспо» окружена лесами и болотами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собравшиеся в резиденции выражали и беспокойство по поводу последующей передачи деревни Универсиады вузам (в планах властей отдать их под кампусы и общежития УрФУ и Уральскому медуниверситету, общая площадь жилья в студгородке составит более 12000 квадратных метров). Один из участников встречи напомнил, что «в свое время в Европе столкнулись с проблемами» при попытках гасить протесты в больших комплексах «общаг»: силовики не могли полностью «зачистить» их, когда рядом находилось большое количество корпусов.

«Представитель МВД также выражал беспокойство по этому поводу. Но аргумент простой: ко времени передачи наследия 20% студентов уральских вузов будут представлять китайцы и индусы — зачем расселять их в центре Екатеринбурга», — поделился обговоренным на встрече с губернатором один из представителей бизнеса.

Москва не дает деньги на Универсиаду

Движение власти навстречу тем, с кем еще недавно приходилось спорить о площадках, объяснялись просто. «Губернатор недавно ездил в Москву и общался с [первым вице-премьером и министром финансов РФ Антоном] Силуановым. Итог встречи оказался неутешительным — денег на Универсиаду нет. И эти пять миллиардов — те средства, которые и раньше планировалось пустить на развитие города в сторону ВИЗа», — знает представитель одной из ФПГ, вовлеченных в историю с Универсиадой.

Объекты Универсиады будут переданы студентам вузов после игр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге планировали потратить порядка 79 млрд рублей. Из этих денег около 53 млрд рублей ждали из федерального бюджета, еще 14 планировалось выделить на региональном уровне (4,1 млрд рублей в 2020-м году, 3,5 млрд — в 2021, 2,9 млрд — в 2022, остальное — в 2023), остальные деньги должны были прийти от частных спонсоров. Первых денег — 400 млн рублей — АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023» рассчитывала получить уже к концу этого года.

Сегодня говорится о том, что первые деньги на строительство объектов и первый «пиар» международного события бизнесмены и чиновники ждут не раньше января 2020 года. Тем не менее, даже в этих условиях, рассказывает высокопоставленный член регионального правительства, Минфин РФ подгоняет обладминистрацию принять решение по началу работ (проектных и строительных), обещая компенсировать все впоследствии. Федеральное ведомство апеллирует к опыту казанской и красноярской Универсиад, где та же схема была проведена через соглашения с регионами.

Свердловские чиновники, в свою очередь имеют аргумент против такой схемы. «Игры чемпионата мира [по футболу 2018 года в Екатеринбурге] уже давно завершились, а деньги за стадион [„Екатеринбург Арена“ реконструировался Группой Синара и ее субподрядчиками] до конца так и не пришли», — объяснил собеседник агентства.

Свое особое мнение на этот счет, знает инсайдер, есть и у свердловского министра финансов Галины Кулаченко. «На одном из совещаний она уточнила, что после реализации таких схем были проблемы у массы чиновников. Кулаченко сказала, что такого не допустит и если кто-то будет говорить, что надо строить — мол, федералы дали добро — пусть покажет документы», — рассказал знакомый чиновник.