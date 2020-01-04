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31 декабря 2019
30 декабря 2019

Как челябинцы жили в год перемен. ФОТОитоги-2019

Трагедия в Магнитогорске, политика, спорт и аресты. Главные вехи уходящего года

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Алексея Текслера в Нязепетровск. Челябинская область, портрет, нимб, текслер алексей
С появлением нового губернатора Алексея Текслера у многих южноуральцев появилась надежда на чудоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прошедший год был для челябинцев годом перемен: сменился губернатор, мэр. В регионе прошла серия коррупционных скандалов. Магнитогорск отходил от трагедии со взрывом в жилом доме. Были и счастливые моменты. Фотокорреспондент «URA.RU» Вадим Ахметов собрал для наших читателей подборку самых ярких снимков, чтобы подвести фотоитоги-2019.

Кубок мира FIS по фристайлу. Миасс. Солнечная долина. Челябинская область
Этап Кубка мира по фристайлу, прошедший под Миассом, стал одним из самых красочных событий ушедшего года. А повторение соревнований в 2020 году, несмотря на санкции WADA, одной из самых обсуждаемых тем
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Детский дворовый хоккей. Матч команд ДДХЛ и Металлург(Карабаш). Челябинск
ХК «Трактор» в 2019-м не слишком радует болельщиков результатами. Но остается надежда на юных хоккеистов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Поездка Алексея Текслера в Сатку. Челябинская область
Министр спорта Леонид Одер сдает нормы ГТО губернатору Алексею Текслеру
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Празднование 9 мая. Челябинск
День Победы в Челябинске. С каждым годом привычное армейское хаки постепенно размывается мундирами других ведомств. На фото — ветеран-железнодорожник
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Летная группа Стрижи на авиашоу в честь Дня города. Челябинск
Авиабаза «Шагол» — это не только грохочущие над мегаполисом двигатели бомбардировщиков, несколько лет выводившие из себя челябинцев. Но и, например, шоу пилотажной группы «Стрижи» на День города
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Празднование 9 мая. Челябинск
Смена подрастает
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск
Парад 9 мая
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
1710км Аша, Челябинская область. Челябинск
Гибель двух пассажирских поездов под Ашой в 1989 году была и остается самой крупной железнодорожной катастрофой на всем постсоветском пространстве. Взрыв газа унес жизни порядка 600 человек. Каждый год из Челябинска к месту трагедии отправляется поезд памяти
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом». Челябинск
Операция российской армии в Сирии поставила крест на планах террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). В рамках акции «Сирийский перелом» специальный эшелон привез в Челябинск образцы техники террористов и другие военные трофеи
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Взорванный дом. Расследование. Магнитогорск.Челябинская область
Взрыв дома в Магнитогорске, прогремевший 31 декабря, унес жизни 39 человек. И определил впечатление от начала 2019 года
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Аппаратное совещание с Владимиром Елистратовым. Челябинск
«Вы за Путина или за Трампа?!» Полиция мешает активисту Национально-освободительного движения (НОД) раздавать сахар на аппаратном совещании в мэрии Челябинска
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Снос киоска игровых автоматов. Челябинск
Владельцу павильона игровых автоматов очень не нравится перспектива остаться без бизнеса. А сотруднику полиции — чересчур бурная реакция бизнесмена
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск
Челябинская элита собралась, чтобы полпред Николай Цуканов представил им нового главу области Алексея Текслера. Для Владимира Елистратова (второй слева) это станет прологом бесславной отставки с поста мэра Челябинска. Для главы облизбиркома Сергея Обертаса (третий слева) — триумфально проведенных сентябрьских выборов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Репетиция торжественного построения к Дню Победы. Челябинск
Парад сродни балету. Но на репетиции балетный станок заменяет солдатская смекалка
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Пресс-конференция Джеффа Монсона на шестой день после операции по замене тазобедренного сустава в одной из больниц Миасса. Челябинск
Боец Джефф Монсон знаменит не только победами на ринге и на выборах в Красногорский совет депутатов. Получивший российское гражданство спортсмен выбрал для операции по замене сустава больницу в городе Миассе
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Рабочий визит Виталия Мутко на строительство объектов саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск
Экс-губернатор Борис Дубровский убеждает вице-премьера Виталию Мутко в готовности Челябинска принять саммиты ШОС и БРИКС
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Рабочий визит Алексея Текслера в Нязепетровск. Челябинская область
После того, как Дубровского сменил Алексей Текслер, многие южноуральцы поистине уверовали в перемены к лучшему
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Визит Алексея Текслера на ПАО «Челябинский цинковый завод» и участие в открытии кислородной станции. Челябинск
Генеральный директор УГМК Андрей Козицын навестил Южный Урал. И вместе с губернатором Алексеем Текслером запустил кислородную станцию на Челябинском цинковом заводе
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Региональная конференция челябинского отделения партии Единая Россия. Челябинск
Конференция регионального отделения «Единой России»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Белый медведьЧелябинск
Ну и встречайте сами свой Год белой крысы!
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Избрание меры пресечения экс-мэру Евгению Тефтелеву. Челябинск
Экс-мэр Челябинска и бывший вице-губернатор Евгений Тефтелев, которого считали «серым кардиналом» областного правительства, встретит Новый год в СИЗО. Его обвиняют во взяточничестве и злоупотреблениях
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Выезд Натальи Котовой по объектам благоустройства Центрального района. Челябинск
А вот Наталью Котову качели судьбы унесли в кресло главы столицы Южного Урала
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Амурские тигры. Челябинск
«А поцеловать?» Тигры в челябинском зоопарке справляют свадьбу
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Борис Дубровский на фабрике обуви Юничел. Челябинск
На фабрике «Юничел» экс-губернатора Бориса Дубровского уговорили купить пару обуви. Увидев по дороге качество уборки улиц, он предусмотрительно выбрал ботинки с «зубастой» подошвой, спасающие от гололеда
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
II «Зимние Богатырские игры». Челябинск
Так выглядит суровый челябинский богатырь
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
ЖКХ. Челябинск
Зима — самое время для устранения коммунальных аварий
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область
А это уже не коммунальное ЧП, а танковый биатлон на Чебаркульском полигоне. Но чем-то фото похожи
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Всероссийский экологический форум партии «Единая Россия» «Чистая страна». Челябинск
На Всероссийском форуме «Чистая страна» губернатор Алексей Текслер готовится начать фирменный «разворот». На этот раз — в сторону экологии
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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