Как челябинцы жили в год перемен. ФОТОитоги-2019

С появлением нового губернатора Алексея Текслера у многих южноуральцев появилась надежда на чудо
Прошедший год был для челябинцев годом перемен: сменился губернатор, мэр. В регионе прошла серия коррупционных скандалов. Магнитогорск отходил от трагедии со взрывом в жилом доме. Были и счастливые моменты. Фотокорреспондент «URA.RU» Вадим Ахметов собрал для наших читателей подборку самых ярких снимков, чтобы подвести фотоитоги-2019.
Этап Кубка мира по фристайлу, прошедший под Миассом, стал одним из самых красочных событий ушедшего года. А повторение соревнований в 2020 году, несмотря на санкции WADA, одной из самых обсуждаемых тем
ХК «Трактор» в 2019-м не слишком радует болельщиков результатами. Но остается надежда на юных хоккеистов
Министр спорта Леонид Одер сдает нормы ГТО губернатору Алексею Текслеру
День Победы в Челябинске. С каждым годом привычное армейское хаки постепенно размывается мундирами других ведомств. На фото — ветеран-железнодорожник
Авиабаза «Шагол» — это не только грохочущие над мегаполисом двигатели бомбардировщиков, несколько лет выводившие из себя челябинцев. Но и, например, шоу пилотажной группы «Стрижи» на День города
Смена подрастает
Парад 9 мая
Гибель двух пассажирских поездов под Ашой в 1989 году была и остается самой крупной железнодорожной катастрофой на всем постсоветском пространстве. Взрыв газа унес жизни порядка 600 человек. Каждый год из Челябинска к месту трагедии отправляется поезд памяти
Операция российской армии в Сирии поставила крест на планах террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). В рамках акции «Сирийский перелом» специальный эшелон привез в Челябинск образцы техники террористов и другие военные трофеи
Взрыв дома в Магнитогорске, прогремевший 31 декабря, унес жизни 39 человек. И определил впечатление от начала 2019 года
«Вы за Путина или за Трампа?!» Полиция мешает активисту Национально-освободительного движения (НОД) раздавать сахар на аппаратном совещании в мэрии Челябинска
Владельцу павильона игровых автоматов очень не нравится перспектива остаться без бизнеса. А сотруднику полиции — чересчур бурная реакция бизнесмена
Челябинская элита собралась, чтобы полпред Николай Цуканов представил им нового главу области Алексея Текслера. Для Владимира Елистратова (второй слева) это станет прологом бесславной отставки с поста мэра Челябинска. Для главы облизбиркома Сергея Обертаса (третий слева) — триумфально проведенных сентябрьских выборов
Парад сродни балету. Но на репетиции балетный станок заменяет солдатская смекалка
Боец Джефф Монсон знаменит не только победами на ринге и на выборах в Красногорский совет депутатов. Получивший российское гражданство спортсмен выбрал для операции по замене сустава больницу в городе Миассе
Экс-губернатор Борис Дубровский убеждает вице-премьера Виталию Мутко в готовности Челябинска принять саммиты ШОС и БРИКС
После того, как Дубровского сменил Алексей Текслер, многие южноуральцы поистине уверовали в перемены к лучшему
Генеральный директор УГМК Андрей Козицын навестил Южный Урал. И вместе с губернатором Алексеем Текслером запустил кислородную станцию на Челябинском цинковом заводе
Конференция регионального отделения «Единой России»
Ну и встречайте сами свой Год белой крысы!
Экс-мэр Челябинска и бывший вице-губернатор Евгений Тефтелев, которого считали «серым кардиналом» областного правительства, встретит Новый год в СИЗО. Его обвиняют во взяточничестве и злоупотреблениях
А вот Наталью Котову качели судьбы унесли в кресло главы столицы Южного Урала
«А поцеловать?» Тигры в челябинском зоопарке справляют свадьбу
На фабрике «Юничел» экс-губернатора Бориса Дубровского уговорили купить пару обуви. Увидев по дороге качество уборки улиц, он предусмотрительно выбрал ботинки с «зубастой» подошвой, спасающие от гололеда
Так выглядит суровый челябинский богатырь
Зима — самое время для устранения коммунальных аварий
А это уже не коммунальное ЧП, а танковый биатлон на Чебаркульском полигоне. Но чем-то фото похожи
На Всероссийском форуме «Чистая страна» губернатор Алексей Текслер готовится начать фирменный «разворот». На этот раз — в сторону экологии