Как челябинцы жили в год перемен. ФОТОитоги-2019

С появлением нового губернатора Алексея Текслера у многих южноуральцев появилась надежда на чудо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прошедший год был для челябинцев годом перемен: сменился губернатор, мэр. В регионе прошла серия коррупционных скандалов. Магнитогорск отходил от трагедии со взрывом в жилом доме. Были и счастливые моменты. Фотокорреспондент «URA.RU» Вадим Ахметов собрал для наших читателей подборку самых ярких снимков, чтобы подвести фотоитоги-2019.

Этап Кубка мира по фристайлу, прошедший под Миассом, стал одним из самых красочных событий ушедшего года. А повторение соревнований в 2020 году, несмотря на санкции WADA, одной из самых обсуждаемых тем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ХК «Трактор» в 2019-м не слишком радует болельщиков результатами. Но остается надежда на юных хоккеистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр спорта Леонид Одер сдает нормы ГТО губернатору Алексею Текслеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

День Победы в Челябинске. С каждым годом привычное армейское хаки постепенно размывается мундирами других ведомств. На фото — ветеран-железнодорожник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиабаза «Шагол» — это не только грохочущие над мегаполисом двигатели бомбардировщиков, несколько лет выводившие из себя челябинцев. Но и, например, шоу пилотажной группы «Стрижи» на День города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Смена подрастает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Парад 9 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гибель двух пассажирских поездов под Ашой в 1989 году была и остается самой крупной железнодорожной катастрофой на всем постсоветском пространстве. Взрыв газа унес жизни порядка 600 человек. Каждый год из Челябинска к месту трагедии отправляется поезд памяти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Операция российской армии в Сирии поставила крест на планах террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). В рамках акции «Сирийский перелом» специальный эшелон привез в Челябинск образцы техники террористов и другие военные трофеи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Взрыв дома в Магнитогорске, прогремевший 31 декабря, унес жизни 39 человек. И определил впечатление от начала 2019 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Вы за Путина или за Трампа?!» Полиция мешает активисту Национально-освободительного движения (НОД) раздавать сахар на аппаратном совещании в мэрии Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владельцу павильона игровых автоматов очень не нравится перспектива остаться без бизнеса. А сотруднику полиции — чересчур бурная реакция бизнесмена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская элита собралась, чтобы полпред Николай Цуканов представил им нового главу области Алексея Текслера. Для Владимира Елистратова (второй слева) это станет прологом бесславной отставки с поста мэра Челябинска. Для главы облизбиркома Сергея Обертаса (третий слева) — триумфально проведенных сентябрьских выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Парад сродни балету. Но на репетиции балетный станок заменяет солдатская смекалка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Боец Джефф Монсон знаменит не только победами на ринге и на выборах в Красногорский совет депутатов. Получивший российское гражданство спортсмен выбрал для операции по замене сустава больницу в городе Миассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-губернатор Борис Дубровский убеждает вице-премьера Виталию Мутко в готовности Челябинска принять саммиты ШОС и БРИКС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После того, как Дубровского сменил Алексей Текслер, многие южноуральцы поистине уверовали в перемены к лучшему Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын навестил Южный Урал. И вместе с губернатором Алексеем Текслером запустил кислородную станцию на Челябинском цинковом заводе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конференция регионального отделения «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ну и встречайте сами свой Год белой крысы! Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-мэр Челябинска и бывший вице-губернатор Евгений Тефтелев, которого считали «серым кардиналом» областного правительства, встретит Новый год в СИЗО. Его обвиняют во взяточничестве и злоупотреблениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А вот Наталью Котову качели судьбы унесли в кресло главы столицы Южного Урала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«А поцеловать?» Тигры в челябинском зоопарке справляют свадьбу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На фабрике «Юничел» экс-губернатора Бориса Дубровского уговорили купить пару обуви. Увидев по дороге качество уборки улиц, он предусмотрительно выбрал ботинки с «зубастой» подошвой, спасающие от гололеда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Так выглядит суровый челябинский богатырь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зима — самое время для устранения коммунальных аварий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А это уже не коммунальное ЧП, а танковый биатлон на Чебаркульском полигоне. Но чем-то фото похожи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU