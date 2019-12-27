Пермские мэры получат хитрое наказание за провал нацпроектов

Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что нерасторопные главы муниципалитетов виноваты в нереализованных проектах Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

статья из сюжета Национальные проекты

Пермский губернатор Максим Решетников обвинил в провалах в работе с нацпроектами мэров. Так он дистанцировался от ответственности и обосновал необходимость продолжения реформы по объединению муниципалитетов.

Пермский край получит из федерального бюджета на реализацию национальных проектов в ближайшие три года более 32 миллиардов рублей. Приоритетные направления — демография, образование и здравоохранение, на эти цели будет израсходовано больше половины полученных средств. Все деньги являются целевыми — соответственно, если их не использовать в течение года по назначению, то придется возвращать. Так и произошло с несколькими нацпроектами в Прикамье.

Некомфортная городская среда

В 2019 году в Пермском крае планировалось привести в порядок 594 объекта (благоустроить дворы, установить детские и спортивные площадки), но по факту процент реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе оказался на уровне 83%. Губернатор Пермского края Максим Решетников на декабрьском совете мэров заявил, что виноваты в этом оказались лично главы.

Ответственность за нереализованные направления по нацпроектам губернатор Максим Решетников переложил на глав территорий Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

«Не освоено 24 млн рублей, которые были направлены из федерального бюджета, эти средства будут возвращены федерации безвозвратно. Обязательства ваши перед жителями останутся, и вы должны будете их выполнить за счет собственных средств, не рассчитывая ни на федеральную, ни региональную поддержку», — сказал Решетников.

Причина провала оказалась в замалчивании проблем при реализации нацпроекта, говорят авторитетные источники. Главы до последнего не говорили о том, что существуют нерешенные задачи, до самого дедлайна. В аутсайдерах оказались Кудымкар и Кудымкарский район, Гремячинск, Пермский район и Очер.

Впрочем, Решетников зря дистанцируется от ответственности за итоги нацпроектов в 2019 году. Из позитивного: новшеством этого года для Прикамья стала возможность обустраивать мусорные контейнерные площадки за счет федеральных средств (оборудовано 602 площадки). А с 2020 года муниципалитеты получат возможность получать средства на обустройство сельских населенных пунктов. Ожидается, что в общей сложности регион на подпрограммы «Комфортная городская среда» и «Развитие сельских территорий» направит около 1,6 млрд рублей.

Двухлетку — досрочно, трехлетку — одними из первых

Власти Прикамья гордятся досрочным выполнением программы по расселению людей из ветхого и аварийного жилья. Двухлетний план к концу 2019 года исполнен на 70%, расселено более 53 тысяч квадратных метров ветхого фонда (3,5 тысячи человек переехали в новое жилье).

В Кизеле досрочно выполнили план 2019 года по расселению людей из ветхого и аварийного жилья Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«На территории Сивинского муниципального района ликвидирован весь аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. До конца года завершат расселение такого фонда еще два муниципалитета: Березники и Ординский городской округ», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе министерства строительства Прикамья.

В планах у регионального минстроя на 2020 и 2021 года расселить еще 9,7 тысяч человек (140 тысяч квадратных метров) из ветхого и аварийного жилья. На это предусмотрено более шести миллиардов рублей из бюджетов различных уровней. «В августе Фондом содействия реформирования ЖКХ было принято решение о возможности заключения субъектами РФ соглашений на трехлетний период. Пермский край стал вторым регионом в стране, который заключил соглашение с Фондом об опережающем финансировании мероприятий по ликвидации аварийного жилья на 2020 и 2021 годы», — пояснили «URA.RU» в минстрое.

Бизнес уходит в онлайн

Более 15 тысяч человек в этом году получили какой-либо вид господдержки (консультационную, образовательную или материальную) в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» (МСП), рассказали «URA.RU» в региональном минпромторге. Там пояснили, что выдали предпринимателям 227 млн рублей в виде микрозаймов.

«Единственной проблемой в части МСП стало позднее доведение финансирования нацпроекта, поэтому многие мероприятия были проведены во втором полугодии», — сообщили «URA.RU» в минпромторге.

В следующем году в минпромторге планируют уделить больше внимания бизнес-проектам, которые связаны с электронной торговлей. Там отметили, что собираются более качественно отвечать на запросы бизнес-сообщества и следить за предпринимательскими трендами.

В Перми создают научно-образовательный центр мирового уровня

Президент Владимир Путин в феврале 2019 года поручил создать в Прикамье научно-образовательный центр мирового уровня Фото: Сорокин Донат\ТАСС

В феврале 2019-го президент России Владимир Путин заявил о создании пяти научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня уже в текущем году. Пермский край попал шорт-лист, презентовав программу НОЦ «Рациональное недропользование» в рамках реализации нацпроекта «Наука».

Пермский НОЦ объединит 105 лабораторий и кафедр, а на его площадке будет работать более пяти тысяч инженеров из отраслевых институтов и технологических компаний. 3 октября региональный минобр учредил соответствующую организацию. Планируется, что до 2024 года общий объем инвестиций по направлению «твердые полезные ископаемые» составит 480 млрд рублей, «углеводороды» — 220 млрд рублей, «химические технологии» — 100 млрд рублей, «энергетическое машиностроение» — 10 млрд рублей. Партнерами центра станут образовательные учреждения России, Германии, Швеции, Белоруссии, Франции и Испании. В январе 2020 года будет решаться вопрос о предоставлении центру федерального финансирования. Ожидается, что регион будет изначально тратить свои средства, но впоследствии эти деньги вернут.

Пермские чиновники учат соседей общаться с жителями

Проект «Управляем вместе» губернатор Пермского края Максим Решетников презентовал весной 2017 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников еще весной 2017 года презентовал региональный портал «Управляем вместе». Здесь люди могут высказать претензии к качеству реализуемых в крае проектов, а также указать на проблемные объекты (мусор, ямы на дорогах, отсутствие освещения и т. д.). В этом году глава региона заявил, что работы по тем или иным объектам будут считаться не завершенными до тех пор, пока информация об объекте не появится на портале «Управляем вместе».

К проекту проявили интерес соседи. В конце ноября 2019 года в Пермь приезжал вице-премьер Челябинской области Виктор Мамин. На южном Урале идет трансформация системы госуправления и в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» и челябинцы планируют перенять опыт пермяков.

Школьников избавят от бумажных дневников, а преподавателей — от бумажных журналов

В рамках все того же нацпроекта «Цифровая экономика» в Прикамье с этого года внедряют «Электронную пермскую образовательную систему» (ЭПОС). Сейчас к системе подключено 25 школ, а с января 2020 года планируется перевести на ЭПОС все школы, которые имеют доступ к высокоскоростному интернету. Облачная платформа, состоящая из электронного журнала и дневника и библиотеки электронных образовательных материалов. С помощью сервиса преподаватели могут составлять уроки, тесты и учебные пособия.

В детском саду теперь изучают экологию

В рамках проекта «Демография» только в Перми в 2019 году создали 705 мест в детских садах. А в конце декабря в селе Фролы Пермского района открывается детский сад «Галактика» на 350 мест. Изменилась и система обучения воспитанников: в программу интегрирована экология и астрономия, рассказали «URA.RU» в министерстве образования и науки Прикамья.

Всего же на реализацию нацпроекта «Демография» в Прикамье за 2019 год планировали потратить 4,37 миллиардов рублей. Из них 1,8 млрд — на создание строительство и выкуп детских садов, столько же на ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка и почти полмиллиарда — на выплаты в случае рождения третьего ребенка.

По пермским дорогам больше не скорбят

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ремонт и реконструкцию Прикамских трасс в 2019—2020 годах планируют потратить 3,27 млрд рублей. Всего в перечне дорожных объектов более полутора сотен позиций.

На пермские дороги в 2019—2020 годах потратят более трех миллиардов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из самых крупных — это Восточный обход Перми. Стоимость строительства участка с 4-й по 9-й километры составила полмиллиарда рублей. В начале декабря движение по правой стороне трассы было открыто, на левой стороне дороги верхний слой асфальта планируют уложить уже весной 2020 года. Полностью закончить объект планируют до 1 июля.

В краевой столице в текущем году ремонт в рамках нацпроекта проходил на 32 объектах: на улице Чернышевского, Бродовское кольцо, улицах Малкова, Энгельса, Локомотивная, 1-я Красноармейская, Полины Осипенко, Встречная, Оверятская, Пермская, 25 Октября, Луначарского и дороге Дружбы.

В следующем году в Перми будут приведены в надлежащее состояние, в частности, улицы Подлесная, Калинина, Новогайвинская. Ожидается, что к 2024 году на территории Пермской агломерации 85% дорог будет нормативного состояния, а количество мест концентрации ДТП снизится на 50%.

В Прикамье делают ставку на диспансеризацию и профосмотры

За 2019 год в Прикамье открыли 14 фельдшерско-акушерских пунктов (план — 24) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Более 400 тысяч детей в 2019 году прошли медицинские профилактические осмотры. При этом была внедрена новая система осмотра детей в возрасте от одного до трех лет — теперь такой осмотр проходит за один визит и занимает не более двух часов. Также в этом году в поликлиниках Прикамья открылось 235 кабинетов по раннему выявлению заболеваний. К концу 2019-го в них побывало 223 тысячи жителей региона. В краевом минздраве заявляют, что это позволяет выявлять онкозаболевания на ранней стадии.

«Видим заинтересованность пациентов в работе этих кабинетов. Растет и количество впервые выявленных в них предопухолевых заболеваний (более 4000)», — рассказали «URA.RU» в краевом минздраве.

С эко-туризмом были проблемы

В 2019 году в пределах Перми появилось две новые особо охраняемые природные территории (ООПТ) — «Долина реки Гайва» и «Русская тайга». Теперь в общей сложности 15% площади города относится к категории ООПТ (всего в краевой столице их 21). «По территории ООПТ „Долина реки Гайва“ проходят многокилометровые экологические тропы, а по самой реке проводятся сплавы», — рассказали «URA.RU» в администрации Перми.

Также при реализации нацпроекта «Экология» в краевой столице был расчищен Мотовилихинский пруд и русла рек Большая и Малая Мотовилиха. «Основные нарекания при реализации проекта вызвала несвоевременная уборка администрацией Мотовилихинского района прилегающей к пруду территории, что стало одной из причин объективной критики при расчистке водоема», — рассказали «URA.RU» в министерстве природных ресурсов Прикамья. Там уточнили, что ошибки этого года будут учтены при реализации аналогичных проектов в 2020 году. Так, будет расчищено русло реки Козловка в Соликамском городском округе.

На культуру дали немного, но потратили все

По нацпроекту «Культура» в Перми за 2019 год модернизировали две библиотеки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На реализацию национального проекта «Культура» в бюджете Пермского края на 2019 год заложили одну из самых скромных (по сравнению с другими нацпроектами) сумму — 22,2 миллиона рублей. При этом процент реализации оказался самым высоким — уже к концу сентября 2019 года деньги были освоены на 100%, сообщила краевым парламентариям министр финансов Прикамья Елена Чугарина, подводя итоги за 9 месяцев.

Почти половину (10 млн рублей) средств потратили на Пермь, открыв две модельные библиотеки: приобретено современное оборудование (интерактивный стол, 3D-принтер, очки дополненной реальности, станция самостоятельной документовыдачи и т. д.). По данным пресс-службы мэрии, в 2020 году в Перми появится еще одна такая библиотека — на площадке библиотеки № 14 в Кировском районе.

Выводы, которые сделала власть на 2020 год

Собеседник «URA.RU», близкий к правительству региона пояснил, что губернатор Решетников, будет все положительные моменты при реализации национальных проектов в 2019 году приписывать себе, а недочеты и недоработки попытается переложить на плечи исполнителей.

«Под соусом провалов в реализации Решетников будет в негативном свете выставлять глав муниципалитетов и глав сельских поселений, которые не смогли освоить деньги», — говорит инсайдер.

Он поясняет, что таким образом Решетников попытается доказать необходимость проходящей в крае муниципальной реформы и переход на одноуровневую систему управления (исключаются бюджеты поселений, а все торги проходят на уровне городского или муниципального округа).