В Перми открылся «Город кошек» с прозрачными стенами и дверями. Фото
Организаторы уверены, что новое помещение поможет четвероногим быстрее находить любящих хозяев
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Перми открылся уникальный приют для животных «Город кошек». В пространстве с прозрачными окнами и дверями живут порядка 20 четвероногих, которых можно рассмотреть потенциальным владельцам через стекло, объяснили организаторы.
«Открылся „Город кошек“. Здесь вы можете выбрать себе пушистого друга и забрать его домой», — написано на странице организации в соцсети «ВКонтакте».
Необычный проект был реализован силами пермского приюта «Счастливый хвост». Цель — дать людям возможность выбрать питомца, внимательно рассмотрев его в комфортных условиях. «Город кошек» разместился в магазине «Zоосфера» по улице Горького, 51. Приют работает с 10:00 до 21:00.
В Перми продолжает развиваться система помощи бездомным животным. Ранее журналист URA.RU посетил несколько городских приютов для собак и отметил существенные различия в условиях содержания питомцев и подходе сотрудников к своей работе.
Для кошек во временном пристанище созданы почти идеальные условия для жизни
Фото: vk.com, «Город кошек»
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!