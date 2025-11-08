Организаторы уверены, что новое помещение поможет четвероногим быстрее находить любящих хозяев Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Перми открылся уникальный приют для животных «Город кошек». В пространстве с прозрачными окнами и дверями живут порядка 20 четвероногих, которых можно рассмотреть потенциальным владельцам через стекло, объяснили организаторы.

«Открылся „Город кошек“. Здесь вы можете выбрать себе пушистого друга и забрать его домой», — написано на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Необычный проект был реализован силами пермского приюта «Счастливый хвост». Цель — дать людям возможность выбрать питомца, внимательно рассмотрев его в комфортных условиях. «Город кошек» разместился в магазине «Zоосфера» по улице Горького, 51. Приют работает с 10:00 до 21:00.

Продолжение после рекламы

В Перми продолжает развиваться система помощи бездомным животным. Ранее журналист URA.RU посетил несколько городских приютов для собак и отметил существенные различия в условиях содержания питомцев и подходе сотрудников к своей работе.