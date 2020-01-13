События мая 2019 года определят ход 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наступивший год принесет Свердловской области новые политические конфликты. Большинство из них будет связано с подготовкой к выборам в Заксобрание и Госдуму РФ в 2021-м. Опытные политики попытаются удержать завоеванные позиции, а новые — вытеснить их из информационной повестки. Но и те и другие столкнутся с одними и теми же проблемами, возникшими в богатом на кризисы 2019 году. «URA.RU» проанализировало, как противостояние вокруг строительства храма Святой Екатерины, мусорные и экологические протесты будут определять будущее региона.

В сквере у Театра драмы родилась новая свердловская политика

Главным событием 2019 года и катализатором структурных изменений в свердловской политике стали майские акции протеста против строительства храма Святой Екатерины. 13 мая собравшаяся в сквере в Театра драмы толпа повалила установленный вокруг стройплощадки забор, дав начало многодневному уличному противостоянию. Дальнейшие события показали неготовность силовых структур к действию в экстренных ситуациях.

Высокинский vs общественники

Сторонники строительства храма приходили в сквер с иконами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский взял на себя роль главного посредника в переговорах между властью и недовольной частью общественности. Последние использовали встречи не только для спора с властью, но и для собственной структуризации. Наибольшее влияние приобрело сообщество «Парки и скверы». После подведения итогов общегородского опроса они анонсировании борьбу за сохранение девяти других екатеринбургских парков, застройка которых предусмотрена проектом нового Генплана города. Появились самостоятельные группы урбанистов готовых представить свой альтернативный взгляд на развитие городской среды. Одну из них — движение «Живые улицы» организовал архитектор Владимир Злоказов.

Отдельной силой стала группа общественников, демонстративно вышедшая из состава рабочей группы и заявившая о недоверии результатам общегородского опроса. Ее идейным вдохновителем стал депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев.

Владимир Злоказов решил организовать собственное движение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2020 году у самоорганизовавшихся в ходе протестов в сквере групп общественников будет возможность стать полноправными участниками политического процесса. В частности, они проявят себя в ходе рассмотрения проекта нового Генплана Екатеринбурга. Общественники будут активно высказывать свое мнение и проводить акции по вопросам благоустройства, с особой силой критикуя программу мэрии по замене тротуарной плитки на центральных городских улицах гранитными плитами.

Новые протесты могут совпасть с началом нового этапа транспортной реформы. В январе—феврале 2019 года еще не организованные группы горожан выступали против отмены маршрутки номер 024 и автобусного маршрута 57А. Но в 2020 году на отмену любого другого маршрута будут реагировать уже сообщества, появившиеся и возмужавшие в событиях вокруг сквера у Театра драмы. И их выступления будут носить более целенаправленный и структурированный характер.

С наибольшими рисками власть может столкнуться в момент начала строительства храма Святой Екатерины на новой, выбранной в ходе общегородского опроса участке. Опыт событий мая 2019 года показал, что толпа в сквере у Театра драмы начала собираться только того, как будущая стройплощадка была окружена забором. Провокации в день огораживания Приборостроительного завода станут более чем возможными.

Религия идет в политику

Оксана Иванова стала медийным православным общественником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одним из новых трендов 2019 года стал приход в политику представителей религии. Наиболее ярким из упоминавшимся в ходе событий в сквере православных деятелей стала активистка Оксана Иванова. Она задавала тон дискуссии между сторонниками и противниками строительства храма Святой Екатерины, проводила молебны. Она же стала ключевым персонажем в конфликте вокруг уничтожения на площади Первой пятилетки произведения уличного художника Покрас Лампаса «Супрематический крест».

Самым медийным представителем мусульманской общественности стал заместитель руководителя Духовного управления мусульман Свердловской области Наиль Шаймарданов. Он защищал интересы верующих в ходе сноса мечети «Нур-Усман» в центре Екатеринбурга и вел переговоры о строительстве новой соборной мечети на окраине города.

В следующем году фактически стартует кампания по избранию депутатов Заксобрания и Госдумы РФ. Участники избирательной гонки будут заинтересованы в голосах представителей религиозных конфессий. По неофициальной информации, ряд политиков готовы предложить Оксане Ивановой, Наилю Шаймарданову и представителям их команд проходные места в партийных списках.

Высокинский vs дума Екатеринбурга

Глава города не смог сохранить хрупкое равновесие во взаимоотношениях администрации и думы Екатеринбурга. Депутаты попытались возложить на мэра ответственность за беспорядки в сквере у Театра драмы, припомнили плохое качество уборки города в предыдущий зимний сезон, обвинили его в игнорировании депутатских запросов. Еще одной конфликтной точкой стали планы мэрии по созданию муниципального медиахолдинга.

Сквер окончательно поссорил мэра Высокинского и спикера Володина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конфликт был заморожен только после вмешательства команды губернатора Евгения Куйвашева. Стороны договорились о разработке комплексной программы развития отдаленных территорий Екатеринбурга на 2020—2022 годы. На ее реализацию пойдет не менее 50 миллионов рублей. В отдельной строке предусмотрено проведение Счетной палатой проверки расходования администрацией города средств на СМИ.

Упомянутое соглашение носит локальный характер и касается только принятия бюджета Екатеринбурга на 2020 год. Новые поводы для противостояния могут найтись в итогах запланированных на первый квартал 2020 года проверок городской Счетной палаты. В ходе одной из них будет выясняться обоснованность действующего тарифа на проезд в общественном транспорте. Спикер Игорь Володин уверен, что он завышен. Неурегулированным остается и спор между депутатами и чиновниками об обоснованности и сумме расходов на информационное освещение деятельности мэрии Екатеринбурга. Депутаты попытаются получить часть этого финансирования на собственный пиар.

Новый виток противостояния между двумя органами власти грозит завершиться постановкой вопроса о выражении недоверия главе Екатеринбурга. Но создать критические проблемы Александру Высокинскому депутатам помешают собственные внутридумские проблемы. Часть депутатов уже заявляла о желании отправить в отставку спикера Игоря Володина. В случае запуска процедуры спикергейта конфликт муниципального парламента с мэрией отойдет на второй план.

Возвращение в политику команды Росселя

Команда Эдуарда Росселя возвращается в свердловскую политику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В уходящем году появились первые признаки скорого возвращения в политику представителей команды бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Наибольшую активность проявил бывший министр сельского хозяйства Свердловской области Сергей Чемезов. По неофициальной информации, он установил тесные контакты с действующим руководством минсельхоза и комитета Заксобрания по аграрной политике, оказывал влияние на работу аграрных предприятий. Команда Чемезова организовала зарубежный бизнес с родственницей одного из наиболее влиятельных свердловских парламентариев, которому прочат серьезный аппаратный рост.

Если эта тенденция продолжится, то уже в 2020 году то команда Эдуарда Росселя начнет оказывать влияние на кадровую политику в правительстве области и подготовку проекта списка кандидатов в депутаты Заксобрания для выборов 2021 года.

Реванш Евгения Ройзмана

Евгений Ройзман готовится к реваншу Фото: Ната Чернохатова © URA.RU

В 2019 году неожиданно для многих после долгого затишья активизировал свою деятельность бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он открыл свою общественную приемную, начал читать лекции и на постоянной основе выступать в СМИ. Летом экс-глава города публично поддержал на довыборах в Заксобрание по Орджоникидзевскому округу своего друга Дмитрия Головина (не выиграл), а осенью заявил о намерении выдвинуться кандидатом на выборах в Госдуму РФ.

В 2020 году свердловские политики ждут от Ройзмана любых неожиданностей. В числе возможных сценариев с его участием — создание новой партии, в которой экс-мэр займет кресло председателя, создание собственной колонны кандидатов в депутаты Заксобрания и организация протестных акций как в Свердловской области, так и в других регионах России.

Экологические и мусорные протесты

Алексей Багаряков — бенефициар политических протестов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В последние месяцы в Свердловскую область вернулись протесты. Но в отличие от предыдущих лет, практически все они носят экологический характер или направлены против размещения мусорных полигонов и мусороперерабатывающих заводов. Наибольший резонанс получили выступления противников строительства мусорного полигона между Екатеринбургом и Сысертью и защитников Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом. В ноябре появилась информация, что организаторы нижнетагильских протестов связаны с помощником уральского полпреда Алексеем Багаряковым, в компетенцию которого входят вопросы экологии.

Ожидается, что в следующем году число протестов в области вырастет. Некоторые из них станут частью предвыборной кампании Алексей Багарякова по избранию в Госдуму РФ.

Авторитетных бизнесменов не пустят на выборы

Авторитетные бизнесмены не повторят свой успех на выборах в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2019 году свердловским властям стало ясно, что авторитетные бизнесмены, взявшие годом ранее под контроль думу Екатеринбурга, попробуют повторить свой успех на выборах в Заксобрание. Весной появилась информация о подборе ими потенциальных кандидатов в депутаты областного парламента в большинстве одномандатных округов. Тогда же просочились слухи о взятии бизнесменами под контроль двух отделений федеральных партий.

Однако в декабре стало известно, что екатеринбургские бизнесмены свернули проект по участию в выборах в областной парламент. Будущие одномандатники более не проявляют активность в территориях, партотделения, с которыми вели переговоры авторитетные бизнесмены, начали поиск альтернативных спонсоров. Причина этого — в новой концепции кампании, согласно которой власть поддержит действующих депутатов, решивших переизбраться на очередной срок. Большинству новых политиков дорога в следующих состав Заксобрания будет закрыта.

Усиление внутриэлитной борьбы

Наиболее ожидаемым экономическим событием в Свердловской области стало решение о выделении финансирование на подготовку Екатеринбурга к Универсиаде-2023 и определении площадки для строительства спортивных объектов. Осенью после продолжительной борьбы было принято решение о строительстве университетского городка вблизи выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО». Оно было воспринято как аппаратная победа развивающего эту территорию совладельца группы «Синара» Дмитрия Пумпянского. Альтернативную площадку в микрорайоне «ВИЗ-правобережный» лоббировали представители УГМК, чьи усилия оказались менее эффективными.

Следующий виток внутриэлитной борьбы в Свердловской области будет связан с началом реализации программы по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга. Ожидается, выделяемое на нее финансирование будет соизмеримо с расходами на Универсиаду 2023.

Это далеко не полный перечень возможных трендов и сценариев, с которыми может столкнуться Свердловская область в 2020 году. Любые мировые и федеральные кризисы будут способны существенно изменить региональную повестку.