Что делала современная элита России, когда Ельцин заявил: «Я ухожу»

20 лет назад страна услышала от российского президента: «Я ухожу» Кадр из новогоднего обращения-1999

Легендарному новогоднему обращению первого президента РФ Бориса Ельцина, в котором он объявил о своей отставке, исполняется 20 лет. К 1999 году страна уже не раз видела смену эпох и руководителей, и в ближайшем будущем россиянам предстоит пережить это вновь. «URA.RU» попросило известных российских политиков вспомнить, чем жила страна в преддверии ухода Ельцина и как знаменитое «Я ухожу» повлияло на их судьбу и жизнь всей России.

«Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми. А мы — те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти», — заявил Борис Ельцин в эфире центрального ТВ в полдень. В тот же день он передал власть 47-летнему премьер-министру Владимиру Путину.

Спустя 20 лет продолжаются споры о судьбоносном решении Бориса Ельцина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

К отставке президента страна подошла в состоянии затяжного экономического кризиса. В 1990-е годы Россия переживала спад всех экономических показателей, ударом стал дефолт 1998 года, когда рубль обесценился в четыре раза. Вслед за этим уровень доверия Ельцину упал до 7%.

Экс-глава Службы безопасности президента, депутат Госдумы в 1997—2011 годах Александр Коржаков (в 1999-м было 49 лет) вспоминает, что в последние годы правления Ельцина наблюдал противоречивые настроения у россиян.

«Люди относились к нему совершенно по-разному. У некоторых оставались надежды, но никто не ожидал, что все обернется так», — говорит Коржаков.

К концу 1999 года в настроениях россиян преобладала постоянная тревога, поясняет директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, бывший тогда 33-летним сотрудником кафедры социальной психологии КГУ. Соцопросы показывали, что россияне потеряли веру в государство и его институты, люди боялись потерять работу или в очередной раз пережить распад страны, вспоминает политолог Глеб Кузнецов (в 1999-м в 22 года вел несколько избирательных кампаний).

Николай Цуканов несколько раз пересматривал выступление Ельцина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Настроение в обществе было напряженное и пессимистичное, потому что с дефолта прошел всего год, рассуждает глава Екатеринбурга в 1992—2010 годах, член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий, которому на тот момент было 49 лет: «Постоянно шли разговоры, что Ельцин никуда не уйдет и будет оставаться на посту долго».

Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов вспоминает, что знаменитое заявление Ельцина встретил в Москве, где в 34 года занимался бизнесом. «Я пересматривал речь несколько раз и каждый раз возникали разные противоречивые чувства. 20 лет назад — одно ощущение, и не могу сказать, что заявление Бориса Николаевича вызывало огорчение или досаду. А теперь, спустя время, заходя в Ельцин Центр, я совершенно по-другому оцениваю его слова: они были сказаны от всего сердца, по-человечески», — подметил Цуканов.

По словам Эдуарда Росселя, люди не ждали позитива после отставки Бориса Ельцина Фото: Анна Майорова © URA.RU

В московской гостинице узнал об уходе главы государства губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В тот момент ему было 26 лет, он работал на Норильском горно-металлургическом комбинате и собирался в отпуск с друзьями. «Шел по коридору, там стоял телевизор, и я обратил внимание, что президент почему-то выступает раньше времени. Я очень четко понимал, что его слова означают: времена будут меняться, ситуация в стране будет меняться».

Глава Свердловской области в 1995—2009 годах, член Совета Федерации Эдуард Россель (в 1999-м ему было 62 года), знавший Ельцина 30 лет, воспринял его прощальную речь без удивления: «Я знал, что он был болен. И свердловчане, которые тоже это осознавали, отнеслись достаточно спокойно. Они адаптировались и понимали, что не сегодня-завтра это произойдет». Иначе отнесся президент Татарстана Рустам Минниханов, бывший тогда 42-летним премьер-министром республики.

«Это заявление было неожиданностью для всех. Было ощущение, что все грехи и недостатки Ельцина после выступления смылись, исчезли. Таким образом уйти может только сильный человек», — говорит Минниханов.

«Ельцин был как всегда оригинален, — вспоминает глава Омской области Александр Бурков (в 1999-м в 32 года возглавил избирательный блок „Мир, Труд, Май“). — Это было неожиданностью, смелым шагом — тем, чем он всегда отличался».

Артюхову — ныне самому молодому губернатору России — на момент ухода Ельцина было 11 лет. Но и в этом возрасте будущий глава региона понимал важность момента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самый молодой губернатор России, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов отнесся к речи Ельцина со всей серьезностью, несмотря на то, что увидел ее 11-летним шестиклассником. «Уже тогда я довольно четко для своего возраста понимал, что в стране происходит что-то очень важное — как говорится, „тектонические сдвиги“», — сказал Артюхов. А глава Калмыкии Бату Хасиков, бывший тогда 19-летним студентом университета, воспринял речь Ельцина «с воодушевлением», потому что ждал перемен.

Член Совфеда от Пермского края Андрей Климов (в 1999 году в 45 лет избрался депутатом Госдумы) говорит, что заявление Ельцина повергло в шок минимум три четверти россиян: «Они понимали, что он не очень здоров, что у него невысоки рейтинги и что он рано или поздно должен оставить свой пост. Но многие думали, что это произойдет в конституционные сроки либо немного по-другому».

Дмитрий Медведев, Владимир Путин и Наина Ельцина на открытии Ельцин Центра в Екатеринбурге Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Назначение Владимира Путина врио главы государства истеблишмент воспринял неоднозначно. Кто-то видел в нем молодость и энергию, а кто-то с осторожностью относился к малоизвестному политику.

«После заявления Ельцина не было ощущения, что все изменится. Потому что фигура Путина была ни для кого не известна, — говорит Аркадий Чернецкий. — Ельцин — хороший он или плохой — он по крайней мере был понятен. Было ожидание и значительная неопределенность». Такое же чувство наблюдал Эдуард Россель: «Народ привык к тяжелому положению и, по-моему, не верил, что что-то будет лучше. Была угнетенность».

Экс-начальник оргуправления правительства Челябинской области Александр Токий (в 1999-м было 38 лет) говорит, что знал Путина еще с середины 1990-х годов, когда тот был начальником Главного контрольного управления администрации президента. Несколько раз Путин в этой должности приезжал на Южный Урал и произвел на местных чиновников впечатление сильного политика. «Мы понимали, что потихонечку в стране будет наводиться порядок», — отмечает Токий.

Уход Бориса Ельцина стал катализатором политической карьеры многих молодых людей. Депутат Госдумы Андрей Альшевских (на тот момент было 27 лет), например, почувствовав наступающее время перемен, занялся общественной деятельностью, а затем в марте 2001 года впервые избрался в городскую думу Екатеринбурга:

«Уход Ельцина сподвиг меня на активные действия. У многих молодых людей того поколения было чувство, что теперь надо смело идти во власть, чтобы решать проблемы».

Все собеседники «URA.RU» сошлись во мнении, что какие бы эмоции они ни испытывали в день исторического заявления Ельцина, все они восприняли смену руководителя страны как поворот в судьбе всех жителей России. Теперь наша страна вновь подходит к важной черте. Владимир Путин, преемник Ельцина, 20 лет управляет государством, а в 2024 году, по действующей Конституции, его полномочия на посту президента юридически истекают. Уже сейчас на публичных мероприятиях Путину задают много вопросов о том, как он сам оценивает свои успехи и промахи, просят подвести итоги «путинской эпохи». Например, на последней большой пресс-конференции президент говорил о социально-экономических преобразованиях, которые страна осуществила за этот период. Впрочем, о перспективах передачи власти или трансформации ее устройства в государстве Путин по-прежнему высказывается очень осторожно — вероятно, оставляя за собой право сделать это в будущем.