В свердловских городах готовят протесты. Репетировали в Перми, Кургане

В 2020 году свердловские медики вольются в ряды протестующих. Главный вопрос: как поведет себя свердловская власть? Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Профсоюз работников здравоохранения «Альянс врачей» начал активную экспансию в Свердловскую область. Его действия обострят социальную обстановку в десятках муниципалитетов и окажут серьезное влияние на ход выборов в Законодательное собрание в 2021 году. Такой прогноз дал «URA.RU» представитель региональной власти.

Анастасия Тарабрина заверят, что у «Альянса врачей» нет политических целей Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Как заявила агентству региональный менеджер организации Анастасия Тарабрина, на сегодняшний день уже создано четыре первичный ячейки профсоюза: в Красонтурьинске, Новой Ляле, Серове и Богдановиче. В ближайшее время еще два новых отделения профсоюза должны появиться в Нижнем Тагиле и поселке Рефтинский.

По словам Тарабриной, главной задачей «Альянса врачей» является борьба за повышение зарплаты и улучшение условий труда работников здравоохранения. «У нас нет цели организовывать какие-либо протесты, мы работаем в интересах людей — ведем переговоры, переписку.

Но если мы не дождемся ответа от чиновников, если увидим, что у нас игнорируют, мы будем предпринимать все предусмотренные законодательством меры. Придется выходить на публичные акции», — поясняет она.

В сентябре 2019 года «Альянс врачей» организовывал «итальянскую забастовку» врачей травматологического отделения и отделения для новорожденных горбольницы № 6 Перми. Поводом для нее стал отказ администрации больницы оплачивать переработки врачей. Трарабрина не исключила, что накопленный в Перми опыт будет использован в Свердловской области.

Акция протеста в Кургане: «Альянс врачей» требует отставки местных чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В октябре 2019 года Анастасию Тарабрину задерживала полиция Курганской области. «Альянс врачей» поддержал протестующих против закрытия четвертого отделения Курганского областного противотуберкулезного диспансера.

Из свердловских ячеек в наиболее остром конфликте сегодня участвует отделение «Альянса врачей» в Богдановиче. С появлением местного отделения активизировалась критика деятельности администрации больницы.

В частности, в соцсетях и в СМИ появились обвинения в многократном использовании одноразовых простынь и перевозке еды для пациентов в той же машине, в которой возят медицинские отходы из морга.

24 декабря представители профсоюзной ячейки обратились к главврачу больницы Елене Вдовиной с требованием представить ряд документов, на основании которых строится работа лечебного учреждения. Но главврач усомнилась в том, что у переговорщиков есть необходимые полномочия. «Я задавала им вопросы по оформлению протокола собрания первичной организации профсоюза, по составу ее участников, но мне пояснить ничего не смогли», — отметила Вдовина.

Политолог Александр Пирогов (в центре) уверен: тема протестов врачей может быть политизирована Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Анастасия Тарабрина считает претензии главврача несущественными — необходимые поправки в протокол создании ячейки профсоюза уже внесены.

Региональный менеджер «Альянса врачей» Анастасия Тарабрина заверила «URA.RU», что профсоюз не ставит перед собой политические цели. Однако свердловский политконсультант Александр Пирогов уверен, что накопившийся в здравоохранении комплекс проблем является крайне болезненным для областной власти. «Если кто-то решит поднять эту тему в рамках выборов 2021 года, то он вполне сможет это сделать. Тему не нужно разогревать, ведь целый комплекс событий, связанных с увольнениями врачей, снижением реальной зарплаты медиков, закрытием фельдшерских пунктов на слуху. Поэтому, тема легко может быть политизирована», — предупреждает эксперт.

Представители министерства здравоохранения Свердловской области подчеркнули, что взаимодействуют со всеми общественными и профессиональными организациями, заинтересованными в стабильной и эффективной работе отрасли. «О работе „Альянса“ в регионе пока рано что-либо говорить. На примере Богдановича они не продемонстрировали конструктивного подхода к решению вопросов. А озвученные ими „факты“ не нашли подтверждения в ходе многочисленных проверок, в том числе и правоохранительных органов», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.