Подешевела не только нефть: цена на медь упала до рекорда 2016 года

Исторически Средний и Южный Урал зависят от цен на медь и алюминий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловская и Челябинская области могут недосчитаться десятков миллиардов рублей из-за обвала фондового рынка и коронавируса. Вместе с падением цен на нефть на торгах резко просели котировки цветных металлов, от которых зависит прибыль крупнейших предприятий региона, влияющих на экономику Среднего и Южного Урала.

Стоимость металлов упала до уровня кризиса 2016 года

Холдинги цветной и черной металлургии являются основными на Урале. Это предприятия Русской медной компании (РМК), Уральской горно-металлургической компании (УГМК), Трубной металлургической компании (ТМК), Евраза и «Российского алюминия» (Русал).

Цены на медь и алюминий начали падать в конце января 2020 года. Эксперты рынка считают, что падение продолжится еще три месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты отмечают, что финансовая стабильность холдингов зависит от мировых цен на медь и алюминий. Стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange Copper) резко начала падать с 20 января по 3 февраля: с 6275 до 5524 долларов. Сейчас металл торгуется по 5267 долларов за тонну. Схожая динамика в Лондоне была у алюминия: в тот же период его цена за тонну упала с 1827 до 1696 долларов. Сейчас цена алюминия — 1670 долларов.

Эти значения приближаются к уровню кризиса начала 2016 года: медь — 4443 доллара за тонну, алюминий — 1481 за тонну. Тогда рынок пережил шок из-за падения цен на нефть до 32,1 доллара за баррель (сейчас — 32,6 доллара за баррель). Эксперты считают, что нынешнее снижение закончится не раньше лета: аналитики финансовой группы Citi прогнозируют удешевление меди до 5,2 тысячи долларов за тонну в течение трех следующих месяцев.

Причины падения

Коронавирус в Китае и падение цен на нефть — основные причины падения цен цветных металлов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экономист Константин Селянин в разговоре с URA.RU сообщил, что у текущего падения цен на медь и алюминий есть две причины. «Первая — коронавирус, из-за которого уже почти два месяца стоят китайские предприятия — одни из крупнейших потребителей продукции свердловских металлургических предприятий. Вторая причина — обрушение нефтяных цен, которое привело к так называемому „бегству в качество“, когда инвесторы перекладываются из сырьевых активов в то, что им кажется более надежным», — пояснил он.

При этом эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский отметил, что исходя из последних новостей китайская промышленность восстанавливается и паника на рынке цветных металлов может остановиться. «Однако я не готов говорить, что мы достигли дна. Надо понимать, что ситуация с эпидемией коронавирусом в мире никуда не делась. Спрос в мире падает, поэтому Китай сейчас будет работать на склад. Когда склад будет заполнен, будет вторая волна спада. Поэтому после отскока цены на металлы продолжат падение уже во втором полугодии и только к концу года — более менее уверенное восстановление», — уточнил Голубовский.

Директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова отметила: «Есть прямая зависимость между ценами на металлы, доходами предприятий и отчислениями в бюджет. Это скажется на заработной плате занятых и повлияет на доходы семей в городах присутствия предприятий».

При этом представитель одной из ФПГ, пожелавший остаться неназванным, отметил готовность предприятий к падению стоимости меди. «Цены на цветной металл в 2018—2019 году были выше ожидаемых, что позволило компаниям сформировать необходимую подушку безопасности и оптимизировать свои структуры. Сейчас же цены чуть ниже ожидаемого уровня», — уточнил собеседник.

Чего ждать Челябинской и Свердловской областям?

В 2016 году из-за падения цен на цветные металлы в областной бюджет поступило 62,5 млрд рублей. Это на 52% ниже ожидаемого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Областной бюджет из-за падения цен на металлы в разные годы недосчитывался миллиардов. Во время кризиса 2009 года, когда алюминий и медь подешевели до рекордных за 20 лет значений, в областной бюджет поступило всего 21,8 млрд рублей от налогов на прибыль организаций. Падение в 2016 году обернулось для свердловского бюджета замедлением темпов доходности. Тогда в бюджет поступило 62,5 млрд рублей — на 52% ниже ожидаемого. Через год металлы начали дорожать, и ситуация наладилась: в 2017 году — 82,5 млрд рублей поступлений, в 2018 — 102,1 млрд рублей.

Селянин считает, что негативные последствия от падения стоимости металлов могут ощутить и города Среднего и Южного Урала, в которых работают ФПГ. По словам экономиста, снижение поступлений от этих предприятий, например, доходов от экспорта, могут привести к сокращениям субсидий и снижению объемов поступлений. Лаврикова добавила, что тяжелая финансовая обстановка заставит сильно урезать инвестиции для инфраструктурных проектов в муниципалитетах.

Из-за падения цен муниципалитеты получат меньше денег. В итоге муниципальные стройки будут заморожены, а дороги станут хуже. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аналитик Дмитрий Голубовский уверен, что города смогут решить проблемы, если заложат свои муниципальные облигации. «Нужно банкам давать деньги, тогда местные бюджеты смогут занять, чтобы продержаться. Если такой возможности не будет — возникнут проблемы. Так как нельзя сокращать социальные траты, будут секвестрировать бюджеты на инфраструктуру, на администрации. Если есть муниципальные стройки — будут заморожены, дороги станут хуже», — отметил эксперт.

Это значит, что в финансовые и социальные проблемы могут возникнуть в Ревде (здесь работает «Ревдинский завод по обработке цветных металлов», — УГМК), Верхней Пышме («Уралэлектромедь», УГМК-Вторцветмет, — оба предприятия УГМК), Полевском («Северский трубный завод», ТМК-КПВ, — оба ТМК, «Уралгидромедь», — РМК), Каменске-Уральском («Синарский трубный завод» — ТМК, «Уральский алюминиевый завод» — Русал), Нижнем Тагиле («ЕВРАЗ НТМК» — ЕВРАЗ), Краснотурьинске («Богословский алюминиевый завод», — Русал), Карабаше («Карабашмедь» — РМК), Кыштыме (Кыштымский медеэлектролитный завод — РМК) и нескольких других уральских городах.

Аналитик Константин Селянин прогнозирует конфликт между бизнесом и региональной властью на этом фоне кризиса.

«Падение цен настолько велико, что ставит под угрозу начинания, связанные с основным бизнесом. И уж тем более [у владельцев предприятий] будет меньше возможностей оказывать социальную помощь. Понятно, что будет давление со стороны властей под лозунгом: „Если не будете выполнять социальные функции, то лишим вас преференций“, — говорит эксперт. — И полностью избежать выполнения функций не удастся, но то, что предприятия будут выполнять как можно меньше этой нагрузки — совершенно точно».

В пресс-службе УГМК по поводу изменений цен на рынке сообщили, что предприятия холдинга работают «в устойчивом режиме». Получить оперативные комментарии от представителей РМК, ТМК, ЕВРАЗА и «Русала» на момент публикации не удалось.