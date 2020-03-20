Свердловские инсайды: из-за коронавируса будут отставки

Выступление российской группы Little big на Евровидении не состоится из-за отмены фестиваля Коллаж: URA.RU

Политическая тусовка учится выживать в условиях коронавируса. Эпидемия заставила считать гастарбайтеров Дмитрия Пумпянского, искать двойника Ройзмана и виновных в провалах государственного масштаба. А еще говорят, что губернатор Евгений Куйвашев думает, кого уволить по итогам борьбы с пандемией.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

По итогам пандемии Евгений Куйвашев обновит свою команду

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Слухмейкеры в областных структурах власти опасаются, что после окончания пандемии коронавирусной инфекции и отмены введенных для борьбы с ней ограничений губернатор Евгений Куйвашев существенно обновит свою команду. Якобы глава региона попросит написать заявления об отставке тех министров и мэров, кто недостаточно активно принимал участие в ликвидации чрезвычайной ситуации. «Зачем губернатору люди, которые не в состоянии действовать в режиме ЧП? Ведь они рано или поздно подведут и поставят его в неудобное положение. Ведь впереди ряд ответственных выборов, на которых нужно консолидировать все усилия», — подчеркнул осведомленный сплетник.

Губернатор готовит спецобращение к мэрам

По непроверенным данным, свердловские мэры обеспокоены, что пандемия коронавируса и принимаемые для борьбы с ней действия приведут к падению доходной части всех бюджетов и образовавшуюся недоимку попытаются погасить за счет недофинансирования муниципалитетов. «На муниципальных образования проще всего сэкономить», — говорит один из обеспокоенных мэров. Информация о тревожных настроениях, якобы, уже доведена до губернатора Куйвашева. Не исключено, что он в ближайшее время направит мэрам письмо, в котором прогарантирует исполнение областной властью своих финансовых обязательств в полном объеме.

Свердловские чиновники встали в очередь за прививками от коронавируса

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Члены правительства Свердловской области были замечены в подведомственной клинике «белого дома». «Ставили прививки от коронавируса», — обсуждают чиновники. Другие рассказывают, что прививок все-таки нет, но уколы все же ставили — для укрепления иммунитета, ослабленного зимой и отсутствием отпусков, которые сорвались после анонсированной президентом в январе работы по изменению Конституции.

Багаряков идет в Госдуму при поддержке полицейского

К полномасштабной кампании в Госдуму на место выбывающего Алексея Балыбердина готовится Алексей Багаряков. Говорят, он уже заручился поддержкой влиятельного полковника из Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова и уже встречается с бизнесом и директорским корпусом. Больше того, Багаряков на встречах уверяет, что его выдвижение одобрено Москвой.

Ройзману ищут двойника

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не исключено, что оппоненты бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана готовятся к применению против него на выборах черных технологий. Якобы главная из них будет заключаться в регистрации и выдвижении в качестве кандидата его полного тезки. Появление двух Ройзманов должно будет сбить с толку избирателей и отнять часть голосов у настоящего Ройзмана. Якобы политтехнологи уже усиленно ищут двойника экс-мэра и, если найдут такового, предложат ему огромный гонорар.

Запрет на въезд иностранцев затормозит стройку деревни Универсиады

Есть версия, что запрет на въезд в Россию иностранцев отрицательно сказался на бизнесе ряда строительных компаний. Возможно, что в числе наиболее пострадавших предприятий могла оказаться «Синара-Девелопмент», выступающая генподрядчиком строительства деревни Универсиады-2023. Слухмейкеры замечали, что эта кампания часто привлекает на свои объекты зарубежную рабочую силу и, скорее всего, испытает в ближайшее время нехватку рабочих рук.

В резиденции нашли виновных в новом провале Первоуральска

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За провал Первоуральска при подготовке заявки на получение звания «Город трудовой доблести» ответят представители муниципалитета в Заксобрании — депутаты Елена Чечунова и Алексей Дронов. «Именно они должны были пролоббировать интересы своего избирательного округа, при бывшем директоре Первоуральского динасового завода Ефиме Гришпуне такого не было бы», — рассуждают слухмейкеры в Заксобрании.

Семьей депутата Тресковой заинтересовались силовики

По неофициальной информации, некоторое время назад в Ирбитский район выезжала группа следователей, которая изучала некие сделки, к которым могли быть причастны родственники депутата Заксобрания Елены Тресковой. Слухмейкеры не исключают, что некоторые из этих сделок могут касаться аренды сельхозземель. Что покажут результаты проверки, пока неизвестно. Не исключено, что по их результатам у правоохранителей могут появиться вопросы к самой Елене Тресковой.

Москва запросила документы свердловского Минздрава по коронавирусу

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Информация о борьбе с коронавирусом в Свердловской области прошла проверку в Москве, утверждают слухмейкеры в правительстве. Работа по организации зон обсервации и изоляции пациентов с подозрением на коронавирус получила положительную оценку, но теперь специалистам надо разработать методичку для регионов — а делать это в условиях напряженного графика и некогда, и некому. Но приказ есть приказ.

Высокинский не смог защитить соратника

К разочарованию многих наблюдателей и участников политических процессов, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не смог занять четкую позицию по поводу отставки Алексея Вихарева с поста главы комиссии. Хотя в кулуарах и даже на заседании фракции «Единой России» он поддерживал отставника, но или не дал четкой команды своим сторонникам в думе поддержать его, или не был услышан. Итог — подавляющее преимущество оппонентов Вихарева.

Илья «надо меньше питаться» Гаффнер метит в главы района

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Говорят, что на вакантное место главы Октябрьского района претендует отец небезызвестного депутата Ильи Гаффнера. Парламентарий прославился заявлением «надо меньше питаться» и персональным банкротством, но не намерен сдавать позиции и планирует остаться в Заксобрании. Учитывая, что часть Октябрьского района входит в его избирательный округ, отец на посту главы района станет надежным тылом и подспорьем в работе.

Подчиненные Высокинского ждут от начальства установок по голосованию…

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский до сих пор не предоставил подчиненным вводных по голосованию 22 апреля. Рассказывают, что в ходе аппаратных совещаний заместители мэра интересуются у него, по какой схеме привлекать бюджетников, но так и не получают ответа. «Время идет, а понимания, как повышать явку, нет. Потом с нас же спросят за это», — рассказывают в одном из департаментов.

…, но часть вице-мэров не готова их выполнить

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэры Екатеринбурга Алексей Бубнов (по благоустройству) и Владимир Гейко (по ЖКХ) предупредили Высокинского, что не смогут привести на голосование сотрудников муниципальных предприятий — «Водоканала» и «Гортранса». «Они объясняют это низкими зарплатами в МУПах и тем, что им нечего говорить людям. Во времена [бывшего вице-губернатора] Владимира Тунгусова их бы уже давно уволили», — удивляются в коридорах власти.

Замы Высокинского игнорируют праздник коллеги

Вице-мэры Екатеринбурга решили не замечать награждения их коллеги Екатерины Куземки грамотой президента РФ. Рассказывают, что по возвращении Куземки из полпредства президента в УрФО, где ей передали награду, заместители сделали вид, что ничего не произошло. «По-моему, никто даже не поздравил Екатерину Анатольевну», — обсуждают на третьем этаже ратуши, не объясняя причин такой реакции. Впрочем, наблюдатели помнят, какие эмоции у вице-мэров вызвал сам президентский указ по Куземке.

Вице-спикер думы готовится к конфликту с Высокинским из-за подводной лодки

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов, обычно сторонящийся открытых политических интриг, в кулуарах высказывает недовольство действиями главы города. По мнению Тестова, Александр Высокинский пытается перетянуть на себя одеяло в поддержке подшефных городским властям подводных крейсеров «Екатеринбург» и «Верхотурье»: в конце января мэр съездил к морякам со своей делегацией, а накануне поздравил их с профессиональным праздником. Возмущение Тестова вызывает тот факт, что одним из спонсоров фонда, который поддерживает подводников, является «Таганский ряд», одним из лидеров которого является Тестов. Наблюдатели предвкушают, что в ближайшее время недовольство Тестова выйдет за пределы кабинетов.

Депутат гордумы Екатеринбурга вышел из переговоров с Высокинским

В кулуарах администрации рассказывают, что мэр Александр Высокинский потерял последний шанс перетянуть на свою сторону статусного коммуниста Сергея Шадрина. Дело в том, что 10 марта арбитражный апелляционный суд в Перми принял окончательное решение — снести здание над законсервированной станцией метро «Бажовская». Оно было установлено компанией «Промавтосервис» (бенефициар — девелопер Ильдар Губаев). Шадрин долгое время был связан с Губаевым деловыми отношениями, и по окончании судебного процесса якобы получил от бизнесмена установку: отказаться от каких-либо переговоров с «серым домом» до окончания работы депутатского созыва.

Кагилева все жалеют

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кагилев, получивший 7 лет лишения свободы за приготовление к получению взятки, стал мучеником в глазах местных VIP. «Олег пострадал из-за политики и своих связей с [экс-вице-губернатором Владимиром] Тунгусовым. Состав преступления был некрепкий, обвинения строились на показаниях мошенника, который к тому же скрылся перед приговором суда», — шепчутся слухачи. Они внимательно следят за подготовкой к обжалованию, но не скрывают, что ничего хорошего от пересмотра не ждут.

Глава избиркома Екатеринбурга ищет новые смыслы

Председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин разочарован тем, что его ведомство не включили в число комиссий, организующих голосование по Конституции. «Хотя он [Антошин] привык быть в гуще событий: его избрание на должность в 2019-м совпало с опросом по выбору храму. А теперь Антошин будет в стороне, лишь оказывая помощь мэрии», — объясняют в кулуарах. В последнее время коллеги Антошина обращают внимание на его «грустный вид и отрешенность от избирательных дел».

Алексей Вихарев подставил брату Григорию вторую щеку

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Говорят, что Алексей Вихарев очень переживает из-за позиции брата Григория, неожиданно проголосовавшего за его отставку с поста председателя комиссии гордумы по местному самоуправлению. Некоторые думские сплетники посчитали такой шаг Григория предательством и советовали Алексею если не проклясть брата, по, по крайней мере, прервать с ним все отношения, проводя параллель между сложившейся между братьями ситуацией и библейской историей про Каина и Авеля. Но, по неофициальной информации, Алексей несмотря на то, что действия брата его сильно расстроили, решил поступить по-христиански. Он вспомнил другую цитату из Библии и заявил желающим подтолкнуть его к склоке с родственником коллегам, что он готов «подставить вторую щеку». Сплетники рассказывают в курилках, что Алексей назвал способность прощать самым сильным качеством.

Чиновники уличили депутата гордумы в ведении «подпольного» telegram-канала

Работникам мэрии Екатеринбурга понадобилось несколько дней, чтобы составить шорт-лист потенциальных авторов небольшого анонимного telegram-канала «Скромный чиновник». Ежедневно там появляются один-два поста, как правило, критического характера в отношении мэра Александра Высокинского и его подчиненных. В коридорах власти, оценивая стиль изложения, нарочитые грамматические и фактологические неточности, уверены: за сообщениями стоит депутат думы Константин Киселев. «Ранее под разными никами он уже делал такие темы по своим оппонентам», — делятся собеседник агентства.

Ректор главного вуза запутал своих студентов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Странную двойственную позицию по отношению к эпидемии коронавируса занял ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Еще 15 марта в соцсетях он заявил, что вуз переведен на дистанционное обучение — и даже отчитался об этом Москве. Но студенты молчать не стали — быстро выяснилось, что на удаленку ушли только очно-заочники и иностранцы, а основную часть учащихся вызвали на лекции.

Из-за коронавируса в Екатеринбург не приедет Да Винчи

Из-за коронавируса Екатеринбург в 2020 году, скорее всего, лишится ряда международных мероприятий — и речь не только об «Иннопроме». Рассказывают, что за несколько недель до промышленной выставки в уральскую столицу впервые должны привезти работы легендарного художника Леонардо да Винчи, а также фестиваль «Гранд Италия» с итальянским кино и бесплатной кухней, а также дни Швейцарии. «Такого еще никто не делал за пределами Москвы и Петербурга. Но сейчас, похоже, все пропало», — сокрушаются в администрации.

СМИ «коллективного Тунгусова» кошмарят бизнес

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Наблюдатели обратили внимание, что ряд городских СМИ из бывшего холдинга администрации Екатеринбурга взяли необычный подряд. Они атакуют городской бизнес, в частности, строительные фирмы и размещают критические материалы. После на собственников выходят люди предложением купить бизнес. Пока схема не работает: пострадавшие пишут заявления в правоохранительные органы.

К выборам в Госдуму будет создана новая медиапушка

Свердловские власти вновь рассматривают вариант объединения в единый холдинг главных региональных государственных СМИ — «Областного телевидения» и «Областной газеты». Причина — в необходимости выстроить понятный контроль над изданиями, что невозможно в условиях, когда «ОГ» возглавляет Дмитрий Полянин. Из-за юридических проблем с его отставкой проще будет переформатировать сами издания. Уложиться необходимо до осени — тогда начнется активная фаза избирательной кампании в Заксобрание и Госдуму.

Маршрутки Екатеринбурга встают на паузу из-за пятничных молитв

Жители Екатеринбурга жалуются, что по пятницам не могут дождаться маршруток №060, которые ездят с Уралмаша до ЖБИ. По слухам, в обеденное время на линии просто нет водителей, которые уходят в мечеть на джума-намаз — пятничную молитву. «Подменять водителей некому, потому что на маршруте работают сплошь мусульмане. В обслуживающей компании разводят руками», — сетует инсайдер.

За поджогами домов на Уралмаше стоит влиятельный застройщик

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Знающие эксперты утверждают, что к серии поджогов старых домов, в которых еще живут люди, на Уралмаше причастны исполнители, заказанные той же организацией, которая спонсировала храмоборческие акции в сквере у драмтеатра в 2019 году. «Избежав какого-либо наказания, ее руководитель вновь пошел на силовые акции. У него есть понятный финансовый интерес: расселением погорельцев должен заниматься город, а за расселение жителей из бараков пришлось бы платить застройщику, который возводил бы здесь дома», — рассуждают слухмейкеры.

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