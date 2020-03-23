Как будет расти число больных коронавирусом в России. График

Число заболевших в России пока ниже, чем в европейских странах Фото: Илья Московец © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Серьезный рост числа заболевших коронавирусом в России неизбежен. Таким мнением с URA.RU поделились эксперты-эпидемиологи. Однако пока пандемия COVID-19 развивается не так, как в большинстве других стран. URA.RU сопоставило цифры и нарисовало график возможных сценариев роста числа заболевших.

Коронавирус COVID-19 распространился по различным странам мира, однако в динамике роста числа заболевших можно выявить закономерности. Первые случаи заболевания выявлены в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань, 22 января он был закрыт на карантин. Официальная статистика числа заболевших ведется с 20 января — тогда в КНР насчитывалось 264 инфицированных, а уже спустя три недели их число превысило 40 тысяч. К тому моменту от болезни скончались 910 человек (данные на 10 февраля).

Хорошее развитие медицины в Европе сказалось на иммунитете пожилых людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В других странах, куда путешественники постепенно завозили вирус, можно наблюдать похожую динамику роста числа заболевших. В первое время — это единичные случаи, затем идет все более активный рост. При этом графики в разных странах отличаются. Так, почти идентичные кривые можно наблюдать в Германии и Франции, где начало роста числа заболевших пришлось на 24 февраля: во Франции к тому моменту было 12 заболевших, в Германии — 16. Спустя неделю цифры увеличились до 130 и 116 соответственно. Еще через неделю во Франции коронавирусом болели уже 1126 человек, в Германии — 1112 (данные на 9 марта).

Хуже динамика оказалась в Италии, где ко второй неделе с начала быстрого прироста числа заболевших было зафиксировано 527 больных, 14 из них скончались (данные на 27 февраля). Еще через неделю — уже 3089 больных и 107 смертей. Немногим лучше на фоне этой статистики выглядит Испания: к третьей неделе там заболели три тысячи человек, 84 скончались (12 марта).

В России рост числа заболевших начался с 10 марта — официально были признаны заразившимися 10 человек. К началу следующей недели это количество выросло до 63 человек, а еще спустя семь дней было зафиксировано 438 заболевших и первый умерший. Таким образом, динамика роста числа заболевших в России, согласно официальной статистике, оказалась ниже не только Италии и Испании, но и более благополучной Германии.

График составлен на основе официальной статистики по числу заболевших Инфографика: URA.RU

Резкий рост заболеваемости в Италии, по мнению вирусолога, руководителя отделения микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктора Зуева, вызван тем, что медики пропустили начало эпидемии. «Когда надо было заниматься делом, они вели наблюдения, хотя эта страна — мировой транзитер туризма», — отметил он.

«Европейские страны одновременно зашли на запредельное количество [больных коронавирусом], в которых они захлебываются», — констатировал военный врач, председатель исполкома астраханского отделения движения «Сильная Россия» Сергей Кодюшев. Высокую подверженность коронавирусу пожилого населения он объяснил, в том числе, тем, что в развитых странах на поток поставлена трансплантология и другие виды хирургических вмешательств: «Запредельное количество операций делается в режиме нон-стоп, эти люди постоянно пьют иммуносупрессирующие препараты (препараты для подавления иммунитета — прим. ред.)».

Виктор Зуев выразил уверенность, что заболеваемость в России неминуемо вырастет, когда на родину вернутся туристы, застрявшие в других странах.

«Конечно, когда людей выбрасывают из гостиниц, когда их не пускают в аэропорты, когда они находятся в бог знает каких условиях, они могут и будут привозить сюда случаи заражения», — подчеркнул он. С ним согласен Сергей Кодюшев: «Те многочисленные группы, которые сейчас возвращают, нужно отрабатывать в усиленном режиме».

Коронавирус в Россию активно завозят туристы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вместе с тем эксперты сошлись во мнении, что система контроля в России работает лучше, чем в Европе. «Эпиданализ у нас на однозначно более высоком уровне, чем в Европе, у нас отслеживают контактные группы второго, третьего уровня более серьезно», — напомнил Зуев.

Сергей Кодюшев также подчеркнул, что система МЧС в России является уникальной службой, аналогов которой нет в других странах. Он выразил надежду, что принимаемые карантинные меры позволят сгладить в России пик эпидемии и растянуть рост числа заболевших по времени. «Если умудримся растянуть болезнь на несколько месяцев, то возможности врачей, клиник, профилактики и диагностики точно хватит», — отметил Кодшев.

Карта с сайта coronavirus-monitor.ru