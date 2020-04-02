Как будут ловить тех, кто не сидит дома в эпидемию коронавируса

Правоохранители могут оперативно получать данные о нарушителях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия готовится к введению тотального контроля над нарушителями карантина из-за коронавируса. Такие меры в ближайшее время запустят в Москве, Подмосковье и Татарстане, далее — в других регионах. URA.RU разобралось, какие возможности есть у государства для отслеживания передвижений россиян.

В Москве контроль над соблюдением режима изоляции будут осуществлять через специальные QR-коды, подтвердили 1 апреля в мэрии столицы. Новый код (можно получить на сайте мэрии) потребуется для каждого выхода из дома, будь то поход в ближайший магазин, выброс мусора, прогулка с собакой или выезд на дачу. Для жителей столицы, лечащихся от коронавируса на дому, запустят специальное приложение «Социальный мониторинг».

Выходить из дома можно только в особых случаях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Регионы уже приступили к разработке систем, аналогичных московской. Так, в Татарстане контроль над перемещениями населения будет осуществляться при помощи смс-пропусков. В Подмосковье платформу для оформления разрешения на выход из дома обещают запустить к 6 апреля. На федеральном уровне систему отслеживания нарушений карантина готовит Минкомсвязь в сотрудничестве с операторами.

В арсенале властей есть множество способов, позволяющих отслеживать местоположение россиян, рассказали URA.RU специалисты в сфере IT. Существует техническая возможность реализовать подобные меры во всех крупных городах страны.

Данные операторов связи

По словам IT-журналиста Ильи Шатилина, у этого действенного метода есть один минус — низкая точность получаемых сведений: «От операторов можно получить данные о перемещениях абонента в пределах базовых станций связи с точностью до нескольких сотен метров. Если человек нарушит самоизоляцию, но будет гулять около своего дома, то система его не отследит».

А глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов указал, что в России довольно просто купить сим-карту, зарегистрированную на другого человека: в таком случае реальный нарушитель может остаться безнаказанным.

Геолокация мобильных приложений

Этот метод гораздо точнее и применяется для борьбы с коронавирусом в США, где правоохранители получили доступ к данным мобильных рекламных платформ. «Они собирают гораздо более точные данные со смартфонов — по GPS и Wi-Fi», — отмечает эксперт. По его словам, в России такие данные властям могут передавать «ВКонтакте» или Яндекс (компания уже рассчитывает индекс самоизоляции россиян).

Банковская карта не позволит нарушителю остаться незамеченным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Банковские карты

Этот метод позволит отследить местонахождение нарушителя, который специально оставил свой смартфон дома, но, например, использовал безналичную оплату при покупке в магазине, рассказал агентству гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков.

Проездной билет или социальная карта

Проездные билеты полезны для мониторинга, но помогают отследить только анонимные перемещения в общественном транспорте, отметил Илья Шаталин. При этом социальная карта москвича (позволяет оплачивать проезд, получать субсидии, платить за ЖКХ) и ее аналоги в других регионах дают возможность точно идентифицировать нарушителя.

Камеры видеонаблюдения

Для слежки за нарушителями могут быть использованы дорожные камеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Современные камеры легко распознают лица и способны фиксировать передвижение конкретного человека по городу. Однако, как отмечает Денис Кусков, в условиях эпидемии нарушители карантина могут обезопасить себя от видеонаблюдения, просто надев медицинскую маску. При этом некоторые камеры в России скоро смогут распознавать людей даже по силуэту, и в таком случае маска не поможет, отметил руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц. Также эксперт предложил использовать для слежки за россиянами данные с камер ГИБДД.

Специальное приложение

Для отслеживания нарушителей карантина следует создать специальное приложение, считает доцент кафедры «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ Александр Шарамок. Ученые отметил, что сделать это не сложно, но главное — заставить россиян установить его на свои смартфоны. По мнению Евгения Лифшица, установку такого приложения нужно сделать обязательным условием для выхода из дома.

Опыт других страны

«В Гонконке всем прилетевшим надевают специальные браслеты, как заключенным под домашним арестом, — рассказывает Евгений Лифшиц.

— В Индии всем, у кого есть подозрение на коронавирус, ставят на запястье несмываемую печать, как клеймо, чтобы другие с ним не общались».

По словам эксперта, в Китае при помощи соцсети Wechat власти собирают всю информацию о человеке: с кем он общался в последнее время, куда выезжал и где гулял. Затем каждому пользователю присваивается определенный цвет в зависимости от его общественной опасности: зеленый — можно выйти из своей коммуны (на них разделили города) в соседнюю, желтый — можно выйти из дома за продуктами, красный — покидать жилье нельзя.

На Тайване власти используют данные геолокации самого смартфона, а выключение или разрядка устройства приводит к скорому визиту полиции . В Израиле запустили приложение HaMagen, но пока решение отправлять ли властям информацию о контактах с зараженными принимает сам пользователь.

Что будет с нарушителями

Перечисленные способы отслеживания нарушителей карантина не являются основанием для автоматического выписывания штрафа гражданину, отмечает юрист профсоюза московской полиции Игорь Гришаков: «Безусловным доказательством нарушения это не является. Нужно за руку человека поймать, поэтому быстро оштрафовать нарушителя будет сложно». При этом юрист отметил, что в России существует практика, когда к человеку «сначала могут применить санкцию, а если ему не нравится, то пусть обжалует».

Полиция следит за тем, как россияне соблюдают самоизоляцию Фото: Илья Московец © URA.RU

Властям вовсе не обязательно автоматически штрафовать россиян, нарушивших правила самоизоляции, отмечает Денис Кусков. По его словам, достаточно оперативно передать данные о местонахождении нарушителя правоохранителям, которые смогут выследить его и самостоятельно выписать штраф. Кроме того, информация может быть использована, чтобы просто предупредить человека (например, через смс), что он покинул зону карантина.

По мнению, Владимира Ульянова, власти не ставят перед собой задачу во что бы то ни стало штрафовать россиян, а стремятся предупредить нарушение режима самоизоляции. «Это словесная интервенция, чтобы люди соблюдали режим», — отметил эксперт.

На данный момент режим самоизоляции из-за коронавируса введен более чем в половине регионов России. 31 марта Госдума ужесточила штрафы за нарушение карантина. Если оно повлекло угрозу распространения заболевания, то россиян могут оштрафовать на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. руб. Если же нарушение привело к причинению вреда здоровью или смерти одного человека, то штраф может вырасти до 150—300 тыс. руб.