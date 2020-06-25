Коронавирус уйдет, а дистант останется навсегда

Дистанционный формат обучения будет использоваться в России и дальше Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Дистанционное обучение останется в российской системе образования после пандемии коронавируса. Школьники и студенты будут полноценно учиться из дома во время вспышек сезонных заболеваний, заявили в Рособрнадзоре. В свою очередь преподаватели уверены, что этим дело не ограничится и дистанционный формат обучения станет полноценной частью образования в школах и вузах.

«Делать надо так, чтобы эти вспышки — иногда по полкласса дома сидят — проходили незаметно для тех даже, кто болеет, без ущерба. Чтобы он мог подключиться к родному классу, посмотреть, как проходит урок и даже поучаствовать», — цитирует ТАСС врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева. При этом глава ведомства уточнил, что систему дистанционного образования нужно усовершенствовать, и на это уйдет несколько лет.

«Дистант не уйдет, он уже здесь»

В будущем инфекционные заболевания не будут вредить качеству обучения благодаря дистанту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По мнению самих преподавателей, в ближайшем будущем система образования превратится в симбиоз дистанционного и традиционного форматов обучения. Это станет новой вехой развития образования в XXI веке, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. «Дистант не уйдет, он уже здесь. Мы пощупали его преимущества, начинаем понимать, как бороться с его недостатками. И здесь начинаем подходить к главному вопросу — как, в каких пропорциях и областях сбалансировать его с привычным очным образованием», — рассуждает он.

Чупрыгин при этом отметил, что идея полного перехода на дистанционное обучение нежизнеспособна. «Сам по себе дистанционный формат все-таки невозможен для полноценного образования. Особенно это касается гуманитарных наук, где огромное значение имеет общение преподавателя и учащихся „глаза в глаза“», — подчеркнул эксперт.

С ним согласна и учитель лицея №1525 «Воробьевы горы», преподаватель магистратуры НИУ ВШЭ, заслуженный учитель РФ Евгения Абелюк. «Опасения, что условия, в которых мы оказались из-за коронавируса, останутся навсегда, не сбудутся. Дистанционное образование все-таки пока не способно полностью заменить очное. Живой контакт преподавателя с юными людьми — это то, чем никто не поступится», — уверена Абелюк.

При этом эксперты прогнозируют, что у каждого учебного учреждения будет свой подход к организации обучения по-новому. Преподаватели смогут комбинировать традиционные уроки с цифровыми так, как будет эффективнее в каждом конкретном случае, в каждом классе.

«Я считаю, что обучающимся помладше лучше учиться в основном очно, а вот те, кто старше, могут чаще переходить на дистанционное обучение. Одно сегодня можно сказать точно — благодаря коронавирусу дистанционный формат прочно вошел в систему образования и уже не уйдет из нее», — заключил Чупрыгин.

Как преподаватели оценивают дистант во время пандемии COVID-19

Сложности, с которыми во время пандемии коронавируса столкнулась образовательная система России, преподаватели связывают, в первую очередь, с психологической неготовностью учителей и учащихся к такому формату обучения. Проблемы с техникой, по их мнению, далеко не на первом месте.

Преподаватели и учащиеся столкнулись к психологической неготовностью к дистанту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Мы были психологически и организационно не готовы к тотальному переходу в онлайн. В результате получилось так, что образовательный процесс стал занимать несоизмеримо больше времени и сил. Но это связано не с характером дистанционного обучения, а с нашей неготовностью к его взрывному приходу в нашу жизнь.

Но несмотря на все сложности, учителя отмечают, что образовательный процесс не обрушился. «С начала пандемии я дважды переболела коронавирусом, но те недели, в которые я была с учениками, были очень интенсивными. Мы совершенно ничего не потеряли за то время, когда уроки проводились дистанционно», — рассказала URA.RU Абелюк.

URA.RU направило письменные запросы в Министерство Просвещения и Министерство Науки и высшего образования России. В них агенство задало вопрос, как в ведомствах оценивают период последних месяцев с точки зрения эффективности дистанционного обучения и поинтересовалось, как удаленный формат образования будет использоваться в будущем.

Образование будущего — это слияние очного и дистанционного формата, уверены эксперты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В пресс-службе министерства науки и высшего образования агентству подтвердили, что после пандемии дистанционное образование не заменит очное, а станет ему подспорьем. «Предлагается определить стандарты для разработки онлайн курсов и запустить отдельную программу стимулирования их создания, вовлекая в такую деятельность максимально широкое количество представителей научных и образовательных организаций», — говорят в Минобрнауки. Также там заявили, что российская система образования успешно справилась с дистантом.

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