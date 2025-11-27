«Ведомости»: Путин проведет встречу с членами СПЧ

Встреча президента Владимира Путина с Советом по правам человека состоится 10 декабря, в Международный день прав человека. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«До Нового года мероприятие точно состоится», — ответил Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о встрече с СПЧ 10 декабря. В прошлом году на аналогичном заседании обсуждались вопросы помощи участникам СВО, трудовая миграция и нагрузка на учителей. По итогам той встречи было принято решение о введении в школах оценки за поведение, которое уже реализовано с 1 сентября 2025 года.