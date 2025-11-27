В Екатеринбурге потребовали посадить скандальную звезду «Дома-2»

Яна Макарова обвиняется в мошенничестве Фото: Илья Московец © URA.RU

Гособвинитель попросил отправить в колонию бывшую участницу «Дома-2» и экс-возлюбленную рэпера Гуфа (Алексей Долматов) — екатеринбурженку Яну Макарову, — которую обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Информацию URA.RU подтвердили в прокуратуре Свердловской области.

«В прениях государственный обвинитель попросил судью признать Макарову виновной в мошенничестве. И назначить ей наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима», — уточнили в надзорном ведомстве.

Макарову задержали 10 октября 2024-го возле торгового центра «Фан Фан» при получении миллиона рублей от бизнесмена, которого она якобы шантажировала. По словам источника URA.RU, девушка требовала деньги за молчание, иначе грозилась рассказать, что коммерсант бросил ее с ребенком, которого она родила от него. Позже вскрылось, что у пары нет детей (Яна в этом тоже призналась), а свидетельство о рождении Макарова подделала. Таким образом, у своего бывшего партнера она могла забрать около 23 млн рублей.

