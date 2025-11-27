Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО пенсионерке удалось вернуть деньги, украденные мошенником

Пенсионерке из Тазовского района вернули украденные с карты 80 тысяч рублей
27 ноября 2025 в 10:00
Прокуратура ЯНАО помогла вернуть женщине деньги

Фото: Илья Московец © URA.RU

Пенсионерке из Тазовского района ЯНАО вернули деньги, которые она перевела мошеннику. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что злоумышленник посредством мобильной связи ввел в заблуждение пенсионерку, которая перевела 80 тысяч рублей на названый ей банковский счет», — рассказали в ведомстве. По факту мошенничества было заведено уголовное дело.

Прокуратура Тазовского района направила исковое заявление в суд по факту незаконного обогащения с владельца банковского счета. Требования прокуратуры удовлетворены полностью — женщине вернули 80 тысяч рублей.

