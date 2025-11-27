В ЯНАО пенсионерке удалось вернуть деньги, украденные мошенником
Прокуратура ЯНАО помогла вернуть женщине деньги
Фото: Илья Московец © URA.RU
Пенсионерке из Тазовского района ЯНАО вернули деньги, которые она перевела мошеннику. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
«Установлено, что злоумышленник посредством мобильной связи ввел в заблуждение пенсионерку, которая перевела 80 тысяч рублей на названый ей банковский счет», — рассказали в ведомстве. По факту мошенничества было заведено уголовное дело.
Прокуратура Тазовского района направила исковое заявление в суд по факту незаконного обогащения с владельца банковского счета. Требования прокуратуры удовлетворены полностью — женщине вернули 80 тысяч рублей.
