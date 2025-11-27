Логотип РИА URA.RU
Общество

Как украсят Сургут к Новому году 2026

В Сургуте украсят десятки новогодних локаций и развесят новые гирлянды
27 ноября 2025 в 09:49
В Сургуте активно украшают город к Новому году

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Сургуте украсят более 35 новогодних локаций и развесят новые гирлянды. Об этом URA.RU сообщила главный архитектор города Елизавета Припутень.

«Более 35 локаций будет украшено в городе до 10 декабря. На сегодняшний день часть фигур уже стоит на транспортных развязках улицы Дзержинского, проспекта Ленина, на 50 лет ВЛКСМ и Маяковского — это шары, арки, Дед Морозы, Снегурочки, сани, снеговики. Также на ДИ „Нефтяник“ уже установлены фигуры музыкантов», — рассказала Припутень.

На сегодняшний день смонтированы две елки — на главной городской площади и на площади у собора. Украшать ели начнут уже на этой неделе. Также определена тематика ледовых городков — это сказки и былины. Эскизы уже разработаны, сургутяне увидят героев разных сказок, символ года, а также большие цифры.

Кроме того, в этом году закуплены новые гирлянды, они будут размещены на улице Энгельса, Грибоедова и на проспекте Комсомольском. Предприятия также украшают свои территории цветовыми фигурами, арками и елками.

«Предприниматели по желанию могут украшать фасады своих заведений. Мы обязать их не можем, но просим выразить свою активную позицию в части убранства города и сделать праздничные и приятное настроение для жителей», — добавила архитектор.

