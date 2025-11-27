Логотип РИА URA.RU
В мире

Азия

Корея подтвердила гибель своего гражданина на Украине

27 ноября 2025 в 09:43
Гражданин Южной Кореи погиб в боях в ДНР

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Власти Южной Кореи подтвердили смерть своего гражданина, который принимал участие в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщило корейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Республики Корея.

Гражданин Южной Кореи, Ким — известна лишь его фамилия — погиб на территории ДНР в зоне спецоперации России на Украине, пишет Yonhap. Смерть наступила в мае. Возраст мужчины составлял от 50 до 60 лет.

Ранее уже поступали сведения о гибели граждан Южной Кореи, которые участвовали в боевых действиях на Украине. В ответ на эти сообщения южнокорейские власти заявляли о проведении проверки информации.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

