Корея подтвердила гибель своего гражданина на Украине

Гражданин Южной Кореи погиб в боях в ДНР Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Власти Южной Кореи подтвердили смерть своего гражданина, который принимал участие в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщило корейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Республики Корея.

Гражданин Южной Кореи, Ким — известна лишь его фамилия — погиб на территории ДНР в зоне спецоперации России на Украине, пишет Yonhap. Смерть наступила в мае. Возраст мужчины составлял от 50 до 60 лет.