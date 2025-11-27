Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Актеры ТБДТ не согласны с решением суда по делу об увольнении экс-директора

27 ноября 2025 в 09:42
С мая Тюменский драматический театр работает без директора

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Актеры Тюменского Большого драматического театра (ТБДТ) негативно отнеслись к решению суда, согласно которому Сергей Осинцев не смог восстановиться в должности директора учреждения. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к ТБДТ. Сергей Осинцев и его бывший заместитель Александр Чурсин были уволены в мае. За год до этого, в июле 2024-го, они стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве на общую сумму 30 млн рублей.

«Труппа раскритиковала решение суда, актеры по-прежнему считают, что театром должен руководить Осинцев. Теперь там ждут вердикт по уголовному делу о мошенничестве. В ТБДТ считают, что бывший директор сможет восстановиться в должности, если получит оправдательный приговор», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В адрес Тюменского концертно-театрального объединения, в состав которого входит ТБДТ, направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что бывшему директору Тюменского драматического театра Сергею Осинцеву и его заместителю Александру Чурсину не удалось оспорить увольнение в суде. Оба топ-менеджера ТБДТ лишились работы из-за конфликта интересов.

В июле 2024 года бывший худрук Тюменского драмтеатра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве на общую сумму 30 млн рублей. До сентября 2025 года Осинцев находился сначала под домашним арестом, а затем — под запретом определенных действий. Помимо прочего экс-директору ТБДТ было запрещено посещать театр. После того как его отпустили под подписку о невыезде, он смог вернуться к работе в качестве актера и экскурсовода.

