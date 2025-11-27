На трассе ХМАО случилось два смертельных ДТП с грузовиком

Ночь на трассе погибли три человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нефтеюганском районе на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск погибли два водителя. Грузовик SHACMAN столкнулся с Mercedes. Позже возле Сургута во втором ДТП врезались еще две легковушки.

«Около 21:06 на 636 километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, 57-летний водитель SHACMAN, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Mercedes, под управлением 36-летнего водителя», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. Авария случилась 26 ноября.