На трассе ХМАО случилось два смертельных ДТП с грузовиком
Ночь на трассе погибли три человека
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Нефтеюганском районе на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск погибли два водителя. Грузовик SHACMAN столкнулся с Mercedes. Позже возле Сургута во втором ДТП врезались еще две легковушки.
«Около 21:06 на 636 километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, 57-летний водитель SHACMAN, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Mercedes, под управлением 36-летнего водителя», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Югры. Авария случилась 26 ноября.
Позже около 01:40 на 22 километре трассы на подъезде к Сургуту случилось другое ДТП. Ford выехал на встречную полосу и влетел в Toyota. Водитель первого автомобиля погиб.
