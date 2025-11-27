ПВО сбили более 10 тысяч дронов на территории Брянской области с начала года Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Подразделение ПВО «Барс» с начала 2025 года уничтожило более 10 тысяч украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Белгородскую область. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Посчитали, что с начала 2025 года наше подразделение Барсарлан сбили уже более 10 тысяч беспилотных летательных аппаратов. То есть, такое количество БПЛА враг направил, чтобы попытаться убить мирных жителей, разрушить дома, квартиры», — сообщил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.