Гладков рассказал о 10 тысячах БПЛА, которые атаковали Белгородскую область в этом году
ПВО сбили более 10 тысяч дронов на территории Брянской области с начала года
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Подразделение ПВО «Барс» с начала 2025 года уничтожило более 10 тысяч украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Белгородскую область. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Посчитали, что с начала 2025 года наше подразделение Барсарлан сбили уже более 10 тысяч беспилотных летательных аппаратов. То есть, такое количество БПЛА враг направил, чтобы попытаться убить мирных жителей, разрушить дома, квартиры», — сообщил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
В регионе продолжается сложная оперативная обстановка — с утра противник нанес ракетные удары по объектам энергетики. Для обеспечения дополнительной безопасности частично отключен интернет, что временно нарушило систему оповещения населения.
