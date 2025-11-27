Космонавты России и США почти на год полетят в космос: все о запуске корабля «Союз МС-28»

«Роскосмос» и NASA запустят «Союз МС-28» на орбиту Фото: Роскосмос

Корабль «Союз МС-28» запустят с космодрома Байконур 27 ноября 2025 года. Он доставит на Международную космическую станцию (МКС) экипаж, состоящий из космонавтов «Роскосмоса» и астронавта NASA. Они выйдут в открытый космос для установки аппарата для слежки за вспышками на Солнце. А в десятках экспериментов им будет помогать нейросеть. Все подробности запуска — в материале URA.RU.

Время и место запуска

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-28», запланирован на 12:28 по московскому времени. Запуск состоится с 31-й площадки космодрома Байконур, известной как «Гагаринский старт».

Экипаж миссии

В основной состав экипажа вошли:

командир корабля, бортинженер и будущий командир МКС-74 — космонавт «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков. Выходил в открытый космос, участвовал в экспериментах на МКС, в частности: "Матрешка-Р", "Фотобиореактор" и "Сценарий", Герой России; бортинженер-1 — космонавт «Роскосмоса» Сергей Микаев. Проходил службу в ВВС России, имеет звание гвардии подполковник; бортинженер-2 — астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Доктор философии по астрофизике, врач-специалист в области биофизики, служил волонтером в качестве техника скорой помощи и пожарного.

Кудь-Сверчков стал командиром корабля «Союз МС-28» Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Для Микаева и Уилльямса это будет первый космический полет. Кудь-Сверчков ранее уже побывал в космосе: его предыдущий полет длился 185 суток, его выход в октрытый космос длился шесть часов.

Дублирующий экипаж составили:

космонавт-испытатель Петр Дубров. Работал инженером-программистом, летал на "Союз МС-18" и работал на МКС, где установил рекорд по длительности полета по данной программе среди россиян — 355 суток, Герой России;

космонавт-испытатель Анна Кикина. Пятая женщина-космонавт СССР/России, с 2016 года — единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса". Участвовала в международном изоляционном эксперименте "Сириус", имитирующим полет к Луне. Проходила подготовку на МКС в качестве бортинженера. Принимала участие в исследованиях по космической биологии, физиологии, материаловедению, исследованию Земли и космоса, физике космических лучей и отработке перспективных космических технологий. Участвовала в полете многоразового корабля Crew Dragon от компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX. Первый российский космонавт, совершивший полет на данном корабле. Полет длился полгода. Герой России. В 2021 году стала прообразом куклы Барби из коллекционной серии "Вдохновляющие женщины". Тогда же была послом коллекции одежды для российских спортсменов на Олимпиаде в Токио;

астронавт Анил Менон. Инженер, магистр по механике, доктор медицины, служил в Афганистане в операции "Несокрушимая свобода", окончил ординатуру по медицине в экстремальных условиях. Работал хирургом в NASA, был главврачом экипажей «Союз ТМА-13М», «Союз ТМА-17М» и «Союз МС-06», в качестве главного летного хирурга сопровождал пилотируемые полеты Crew Dragon.

Экипаж «Союза МС-28» встретили под легендарную песню «Трава у дома» Фото: Роскосмос

Технические характеристики ракеты-носителя

Выведение корабля на орбиту обеспечит ракета-носитель «Союз-2.1а», разработанная РКЦ «Прогресс». Технические характеристики ракеты:

топливо — керосин;

окислитель — жидкий кислород;

стартовая масса без головной части — 306–310 тонн;

высота без головной части — 33,9 метра.













1/4 «Союз МС-28» в лучах заката Фото: Роскосмос

Схема полета и стыковка с МКС

Полет к МКС пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме и займет примерно 3 часа 10 минут. Стыковка «Союза МС-28» с модулем «Рассвет» российского сегмента МКС запланирована на 27 ноября в 15:38 по московскому времени.

Согласно циклограмме, ключевые этапы полета будут следующими:

отделение первой ступени — через 1 минуту 58 секунд после старта;

сброс створок головного обтекателя — через 2 минуты 34 секунды;

отделение второй ступени — через 4 минуты 48 секунд;

отделение корабля — через 8 минут 49 секунд, после чего раскроются солнечные батареи и антенны.

Миссия на МКС: запланированные исследования

«Союз МС-28» пробудет на орбите 242 суток. Возвращение экипажа на Землю планируется в конце июля 2026 года.

В течение восьмимесячной миссии запланировано:

более 40 научных экспериментов;

два выхода в открытый космос.

Во время первого выхода в открытый космос будет установлена аппаратура «Солнце-Терагерц», которая поможет прогнозировать солнечные вспышки. Во время второго выхода планируется обслуживание модуля «Заря» и замена выработавших ресурс элементов.

Кроме того, на борту корабля отправятся прямые потомки мух-дрозофил, которые ранее уже побывали в космосе на биоспутнике «Бион-М» №2. Они важны для исследования неблагоприятного влияния невесомости, радиации и магнитной обстановки на системы человека.

Инновационные технологии в миссии

В полете «Союз МС-28» используют нейросеть Фото: Роскосмос

В работе экипажа будет задействована нейросеть GigaChat — разработка «Сбера». Она поможет космонавтам в их деятельности на МКС.

Соглашение о перекрестных полетах

Астронавт NASA Кристофер Уилльямс отправляется на МКС в рамках соглашения о перекрестных полетах между РФ и США. В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали документ, который позволяет российским космонавтам летать на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon, а американским астронавтам — на российских «Союзах МС».

