10-летний школьник провалился под лед в Екатеринбурге

Школьника спасли находящиеся рядом люди Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Академическом районе Екатеринбурга 10-летний школьник провалился под лед на пруду в Преображенском парке. Ребенка спасли прохожие, которые сразу же оказали ему первую помощь. Об этом сообщают местные telegram-каналы. Корреспонденты URA.RU направили запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Спас ребёнка, проходивший мимо молодой человек по имени Данил. Ему на помощь пришли сотрудники проката», — сообщили очевидцы происшествия. Инцидент произошел со стороны храма в нескольких метрах от установленной запрещающей таблички. По словам очевидцев, школьник оказался в ледяной воде, но был быстро замечен прохожими.