10-летний школьник провалился под лед в Екатеринбурге
Школьника спасли находящиеся рядом люди
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Академическом районе Екатеринбурга 10-летний школьник провалился под лед на пруду в Преображенском парке. Ребенка спасли прохожие, которые сразу же оказали ему первую помощь. Об этом сообщают местные telegram-каналы. Корреспонденты URA.RU направили запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Спас ребёнка, проходивший мимо молодой человек по имени Данил. Ему на помощь пришли сотрудники проката», — сообщили очевидцы происшествия. Инцидент произошел со стороны храма в нескольких метрах от установленной запрещающей таблички. По словам очевидцев, школьник оказался в ледяной воде, но был быстро замечен прохожими.
Сотрудники проката помогли мальчику переодеться в сухую одежду, напоили горячим чаем, связались с родителями и вызвали скорую помощь и полицию. Как отмечают местные жители, дети регулярно гуляют у пруда, несмотря на предупреждающие знаки. Сотрудники проката призывают родителей провести с детьми дополнительные беседы об опасности выхода на лед. В настоящее время водоемы города покрыты тонким льдом, что представляет серьезную угрозу для жизни.
