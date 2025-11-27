В одном из городов Курганской области на весь день отключат воду

В Куртамыше отключат воду 28 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Куртамыш (Курганская область) отключат воду на весь день. Об этом сообщается в tg-канале Куртамышского округа.

«В связи с проведением ремонтных работ по устранению аварийной ситуации будет отключено водоснабжения потребителей на участке центрального водопровода 28 ноября 08:00 до 17:00 часов», — пишут власти. Жителей заранее просят подготовиться к временным неудобствам и сделать запас воды.



