Общество

ЖКХ и Городская среда

В одном из городов Курганской области на весь день отключат воду

27 ноября 2025 в 10:01
В Куртамыше отключат воду 28 ноября

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Куртамыш (Курганская область) отключат воду на весь день. Об этом сообщается в tg-канале Куртамышского округа.

«В связи с проведением ремонтных работ по устранению аварийной ситуации будет отключено водоснабжения потребителей на участке центрального водопровода 28 ноября 08:00 до 17:00 часов», — пишут власти. Жителей заранее просят подготовиться к временным неудобствам и сделать запас воды.


Отключение воды в Куртамыше 28 ноября связано с необходимостью устранения аварийной ситуации на центральном водопроводе. Ранее, 17 ноября, в Кургане также временно ограничивали подачу холодной воды в ряде жилых домов и административных зданий из-за работ на сетях.

