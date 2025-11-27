Курганцев предупредили об отключении воды из-за аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за аварии на сетях водопровода 35 домов остался без холодного водоснабжения. Отключение затронуло несколько улиц, включая Гоголя, Пролетарскую, Урицкого, Савельева, 1-ю Заводскую и К. Мяготина. Об этом сообщается в tg-канале «Водного Союза».

Адреса отключения воды в Кургане Фото: tg-канал АО Водный Союз Курган

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. Гоголя,131 без ХВС. <...> Работают бригады компании», — написано в tg-канале.