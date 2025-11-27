В Кургане 35 домов остались без воды из-за аварии. Скрин
Курганцев предупредили об отключении воды из-за аварии
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане из-за аварии на сетях водопровода 35 домов остался без холодного водоснабжения. Отключение затронуло несколько улиц, включая Гоголя, Пролетарскую, Урицкого, Савельева, 1-ю Заводскую и К. Мяготина. Об этом сообщается в tg-канале «Водного Союза».
Адреса отключения воды в Кургане
«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. Гоголя,131 без ХВС. <...> Работают бригады компании», — написано в tg-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что в городе Куртамыш отключат воду на весь день. Это произойдет 28 ноября.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!